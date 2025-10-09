¿La transferencia más cara en la historia del futbol mexicano? Gilberto Mora está teniendo un gran desempeño en el Mundial Sub-20, por lo que cada vez son más los clubes de Europa interesados en ficharle.

Aunque podrá ser vendido al extranjero hasta que cumpla los 18 años de edad, Gilberto Mora ya es objeto de deseo de más de un equipo en Europa, por lo que la expectativa sobre su futuro sigue creciendo.

Sin embargo, el equipo que quiera hacerse con el mediocampista chiapaneco de 16 años de edad tendrá que desembolsar una gran cantidad de dinero, ya que incluso podría romper un récord en la historia de mexicano que dan el salto de la Liga MX al viejo continente.

“Con 15 millones de euros no me compro ni una pierna de Gilberto Mora”, dice su representante

Rafaela Pimenta, agente de Gilberto Mora, estuvo en entrevista con el programa Tricolor Al Día y fue cuestionada sobre la cantidad en la que su representado podría ser vendido a Europa en el futuro.

Andrés Vaca le preguntó a Rafaela Pimenta si la venta de Gilberto Mora debería de ser de los 15 millones de dólares en adelante, a lo que ella contestó: “con 15 millones de euros no me compro ni una pierna de Gilberto Mora”.

🚨🚨🚨Ojo a las palabras de Rafaela Pimienta, representante de Gil Mora



Si bien la agente no reveló exactamente la cifra que esperan ganar por el traspaso de la joya azteca al viejo continente, sí dejó claro que será una cifra mucho mayor a esos 15 millones de dólares.

¿Cuál es el valor actual de Gilberto Mora en el mercado de fichajes?

De acuerdo a información recabada de Transfermarkt, el valor de la carta de Gilberto Mora en el mercado de fichajes es de 4.5 millones de euros, poco más de 96 millones de pesos mexicanos.

Sin embargo, debido a su proyección a futuro, es probable que Xolos sí pueda sacar un monto mucho mayor por el fichaje de Gilberto Mora, pues es uno de los mayores prospectos de su generación y lo está demostrando en el Mundial Sub-20.