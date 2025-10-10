Gilberto Mora se ha robado las miradas del mundo tras sus grandes actuaciones en el Mundial Sub-20 y desde Europa lo han colocado como un activo atractivo en FC Barcelona; sin embargo, existe un factor que lo alejaría del cuadro culé.

A pesar de su gran talento, el FC Barcelona descartaría el fichaje de Gilberto Mora y el motivo está lejos de ser deportivo.

Europa es el siguiente destino de Gilberto Mora, pero no será tan sencillo dar el paso, pues existen varios factores que complican su salto al Viejo Continente.

¿Por qué el FC Barcelona descartaría el fichaje de Gilberto Mora?

El motivo que aleja a Gilberto Mora del FC Barcelona es muy sencillo: su edad. El delantero mexicano tiene apenas 16 años y su condición de extracomunitario le impediría llegar al equipo culé.

Este 14 de octubre, Gilberto Mora cumplirá los 17 años de edad, por lo que se espera que sea hasta el 2026 cuando irrumpa en el Viejo Continente.

En el Mundial 2026, Mora estará por cumplir los 18 años de edad, por lo que será la vitrina idónea para que deje el futbol mexicano y emigre a la élite del balompié.

El otro motivo que alejaría a Mora del cuadro culé es su valor, pues su agente, Rafaela Pimenta, ya reveló que no lo venderán tan barato, pues por 15 millones de dólares “no se compra ni una pierna” del talentoso mexicano.

El increíble Mundial Sub-20 de Gilberto Mora

La Selección Mexicana está en la puerta de unas semifinales en el Mundial Sub-20 y su gran figura es Gilberto Mora, el delantero de 16 años de edad ha registrado tres goles y dos asistencias en cuatro partidos.

El siguiente reto de Gilberto Mora y la Selección Mexicana será ante Argentina en la ronda de cuartos de final.

El partido México vs Argentina se disputará este sábado 11 de octubre en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez a las 5:00 p.m. (tiempo del centro de México).