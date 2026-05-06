La Comisión de Árbitros dio a conocer las designaciones para los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX, donde destacan dos nombres que han acaparado la atención: Katia Itzel García y César Arturo Ramos, quienes serán protagonistas en una fase decisiva del torneo.

Katia Itzel García y César Arturo Ramos serán los encargados de pitar el Cruz Azul vs Atlas del sábado 9 de mayo y el Pumas vs América del domingo 10 de mayo, respectivamente.

Katia Itzel García pitará el Cruz Azul vs Atlas

César Arturo Ramos será el árbitro del Pumas vs América

Katia Itzel García y César Arturo Ramos son árbitros mundialistas que estarán en la Liguilla

Katia Itzel García, quien forma parte de la delegación mexicana que estará en el Mundial 2026, continúa haciendo historia dentro del arbitraje mexicano al recibir la confianza para dirigir un encuentro de alta exigencia en la Liguilla.

La designación de Katia Itzel García no solo confirma su buen momento, sino también el respaldo que ha ganado gracias a actuaciones sólidas a lo largo del campeonato mexicano.

Por otro lado, César Arturo Ramos vuelve a aparecer en una instancia clave, reafirmando su estatus como uno de los árbitros más experimentados del país.

Con gafete FIFA y participación en Copas del Mundo, Ramos es una garantía en encuentros de alto calibre, donde la presión de jugadores, cuerpos técnicos y afición suele ser determinante.

¿Cuándo se juegan la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX?

Los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX se jugarán el sábado 9 y domingo 10 de mayo de 2026.

Tanto Katia Itzel García como César Arturo Ramos serán los protagonistas en los partidos de vuelta de la Liga MX del Cruz Azul vs Atlas y del Pumas vs América.