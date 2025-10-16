Hay que saber perder, pero también hay que saber ganar y al parecer los jugadores de Argentina no conocen esa frase, pues luego de clasificar a la final del Mundial Sub-20 se burlaron de Colombia.

Las burlas contra Colombia no son un hecho aislado, pues también se burlaron de México cuando los eliminaron en la ronda de cuartos de final del Mundial Sub-20.

A los dirigidos por Diego Placente les bastó un gol de Mateo Silvetti al minuto 72 para vencer a Colombia en la ronda de semifinales y tomar el boleto a la gran final del campeonato juvenil. Ahora, se verán las caras con Marruecos por el título.

La bular de los jugadores de Argentina contra Colombia en el marco del Mundial Sub-20

Luego de vencerlos por la mínima diferencia y clasificar a la final del Mundial Sub-20, los jugadores de la Selección Argentina se burlaron de Colombia, de una forma similar a lo que hicieron con México.

Luego de eliminar a la Selección de México, los jugadores de Argentina salieron de los vestidores con la canción del Chavo del 8. La nueva burla llegó tras dejar en el camino a Colombia y ahora utilizaron la canción ‘El ritmo que nos une’ de Ryan Castro.

Dicha canción se ha convertido en una de las favoritas de la selección cafetalera, por lo que los argentinos no dudaron en cantarla, durante sus festejos por la clasificación a la final del Mundial Sub-20.

🇦🇷😅 JAJAJA, la cargada del vestuario de la Selección Argentina a Colombia. pic.twitter.com/MADVUdaiEn — JS (@juegosimple__) October 16, 2025

¿Cuándo será la final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos?

La final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos se disputará el domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Argentina avanzó a la final del Mundial Sub-20 luego de finalizar en la primera posición de su grupo con pleno de victorias. En octavos, dejó en el camino a Nigeria tras golearlos por marcador de 4-0; en cuartos, venció 2-0 a México; y en semifinales, se impuso por la mínima a Colombia.

En cuanto a Marruecos, fue líder del Grupo C con seis unidades, pero una mejor diferencia respecto a México. En octavos, venció a Corea del Sur; en cuartos, se impuso a Estados Unidos y en la semifinal, derrotó a Francia en penaltis.