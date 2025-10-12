La Selección de Argentina y España disputarán la Finalísima 2026, y pese a todos los rumores que surgieron sobre dónde se jugaría y cuándo, se reveló que ya hay sede para el duelo entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

De acuerdo con MARCA, el partido entre España y Argentina de la Finalísima 2026 se jugará en el Estadio Lusail, en Qatar, lugar donde Lionel Messi y compañía consiguieron el título de Campeón del Mundo en el Mundial 2022.

Previamente, la UEFA y la Conmebol habían informado que el partido Argentina vs España para la Finalísima 2026 se disputará en marzo del próximo año, previo a la Copa del Mundo, sin embargo, ya se reveló la fecha exacta para jugarse dicho encuentro.

Argentina vs España: Ya hay fecha y sede para la Finalísima

Respecto a la fecha exacta de la Finalísima 2026 entre Argentina y España, la fuente reveló que el partido se jugará en los primeros días de la Fecha FIFA de marzo del próximo año, específicamente el 28 de ese mismo mes.

Respecto a la sede, se habla de que el Estadio Lusail en Doha, fue elegida como la opción más viable por razones geográficas, climáticas y de protocolo institucional, incluida la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Cabe mencionar que, será la segunda vez que Argentina dispute el trofeo de la Finalísima, pues en la edición pasada vencieron a Italia, quienes venían de ganar la Eurocopa, por lo que la albiceleste buscará a toda costa vencer al equipo de Lamine Yamal que viene demostrando buen futbol.

¿Cómo vienen Argentina y España, previo a la Finalísima 2026?

La Selección de España ha jugado tres partidos de las eliminatorias europeas con nueve puntos conseguidos, por lo que una victoria el próximo martes ante Bulgaria, sellarían su boleto al Mundial 2026.

En tanto, Argentina, ya se encuentra clasificada al Mundial 2026 debido a que la albiceleste fue líder de la eliminatoria de Conmebol y será cabeza de serie en la próxima justa mundialista.