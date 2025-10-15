Luego de que Colombia exhibiera a México en el primer partido de esta Fecha FIFA, el segundo rival, Ecuador, no es nada fácil. Aquí puede seguir todas las acciones en vivo del amistoso de preparación para el Mundial 2026.

Incluso se podría decir que Ecuador será más complicado que Colombia, ya que en las Eliminatorias Sudamericanas terminaron en segundo lugar, tan solo por debajo de Argentina. Así que será una gran prueba para México.

Además, el Tri tiene que buscar un buen resultado, de lo contrario, Javier Aguirre tendrá mucha más presión de la que tiene ahora. Cada vez queda menos tiempo para el Mundial 2026, 240 días para ser exactos y el funcionamiento del equipo no gusta.

México vs Ecuador: Alineaciones confirmadas

México: Rangel; Reyes, Montes, Johan, Chávez, Lira, Romo, E. Sánchez, Quiñones, Lozano, Berterame.

Ecuador: Galíndez; Ordóñez, Pacho, Minda, Alcívar, Yeboah, Valencia, Vite, Preciado, Franco y Medina.

México vs Ecuador: Posibles alineaciones

México: Luis Malagón, Jorge Sánchez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesús Gallardo, Erick Lira, Marcel Ruiz, Diego Lainez, Orbelin Pineda, Alexis Vega y Santiago Giménez.

Ecuador: Hernán Galíndez, Pervis Estupiñan, Willian Pacho, Joel Ordóñez, Alan Franco , Pedro Vite, Jordy Alcívar, Kendry Páez, John Yeboah, Ángelo Preciado y Enner Valencia.