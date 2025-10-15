Finalizó la fecha FIFA para la Selección Mexicana quien no pudo sumar ningún triunfo en sus dos partidos amistosos, ante Colombia perdieron por goleada de 4-0 y ante Ecuador terminaron empatando 1-1.

Los dirigidos por Javier Aguirre quedaron exhibidos sobre todo en el partido ante Colombia y con ello se encendieron las alarmas sobre la convocatoria de algunos jugadores para el Mundial 2026 por lo que el Vasco integraría a futbolistas del Mundial Sub-20.

Lo más rescatable de la actividad del Tricolor en este mes fue precisamente el equipo que representó a México en el Mundial Sub-20, de donde salieron varias estrellas que bien podrían unirse a las convocatorias de Aguirre.

Cambio generacional: Revelan que Javier Aguirre integraría a jóvenes del Mundial Sub-20 a la Selección Mexicana

Desde hace varios años mucho se ha hablado sobre el tema del cambio generacional en la Selección Mexicana, un cambio que se ha tardado y que por ello el Mundial 2026 será el primero para varios jugadores.

Ahora, tal parece que Javier Aguirre sería el DT que lleve a cambio al fin este cambio generacional en el Tricolor, ya que tras la actuación de una generación llena de talentos en el Mundial Sub-20, estos jóvenes podrían tener una oportunidad en la selección mayor.

De acuerdo con información de Récord, los dueños de los equipos de la Liga MX y directivos de la FMF quieren que estos jóvenes de la Sub-20 no se pierdan tras su actuación en el torneo que disputaron en Chile.

Por ello quieren lanzar la propuesta de que sean tomados como sparring en los microciclos del Vasco y hasta en la concentración final del Mundial 2026 para que se vayan fogueando y empapando de lo que representa la selección mayor.

¿Qué jugadores del Mundial Sub-20 tienen posibilidad de ser convocados por Javier Aguirre para la Selección Mayor?

A pesar de haber quedado eliminados por Argentina, el Mundial Sub-20 sirvió para que directivos del futbol mexicano se dieran cuenta de la generación brillante de jugadores que se tiene para el futuro de la Selección Mexicana.

Aunque el paso inmediato para estos jóvenes es la categoría Sub-23, hay algunos jugadores que bien podrían ser tomados en cuenta por Javier Aguirre en las próximas convocatorias como lo son Gilberto Mora, Obed Vargas, Elías Montiel y Hugo Camberos.