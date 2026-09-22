A unos días del partido Irlanda vs Israel en la Nations League, las tensiones han crecido con personajes de ambos países usando un áspero lenguaje sobre sus rivales.

La tensión previa al partido Irlanda vs Israel se da a la par de protestas en Dublín que buscan boicotear los dos juegos que sostendrán entre sí ambos países.

La tensión previa al juego se agudiza con duras declaraciones

Heimir Hallgrimsson, director técnico de Irlanda, aceptó que no se sienten cómodos jugando los partidos ante Israel en la Nations League, pero si ya decidieron jugarlos, lo harán unidos y como uno solo.

“No estamos jugando con un genocidio, estamos jugando contra un genocidio. Estamos jugando contra Israel, no estamos jugando con Israel” Heimir Hallgrimsson, director técnico de Irlanda

La federación israelí respondió a los comentarios de Hallgrimsson con una publicación en redes sociales.

“Hemos contribuido al mundo y a la humanidad en innumerables campos, lamentablemente, aún no hemos encontrado una cura para la estupidez, la ignorancia y la hipocresía que exhibe (Hallgrimsson) Israel

Los partidos entre Israel e Irlanda se disputarán el 27 de septiembre y el 4 de octubre en territorio neutral, pese a que, la federación de fútbol de Irlanda solicitó a la UEFA que suspendiera a la de Israel.

La solicitud irlandesa se dio a manera de protesta por la acción militar de Israel en Gaza, pero la UEFA desestimó la petición.

Activistas insisten que Irlanda no juegue ante Israel en la Nations League

Rumbo al partido Irlanda vs Israel, los activistas intensificaron sus intentos para que la selección irlandesa no dispute el primer juego de la Nations League en Hungría.

Además, más de 160 deportistas irlandeses firmaron una carta abierta emitida por el grupo Irish Sport for Palestine, en la que instan a la FAI a reconsiderar su decisión de seguir adelante con los partidos.

Los llamados para que Irlanda boicotee los partidos contra Israel han sido fuertes. En un amistoso de mayo contra Catar, activistas arrojaron pelotas de tenis a la cancha en señal de protesta.

Las pelotas tenían escrito “Stop the Game” (“Detengan el partido”), en referencia a los próximos encuentros de la Nations Leagues.

¿Por qué Irlanda decidió jugar los partidos ante Israel?

La FAI argumenta que boicotear los partidos de Irlanda vs Israel, podría perjudicar sus posibilidades de clasificarse para la Eurocopa de 2028, y que seguirá adelante con los compromisos.

El partido del domingo se disputará en Debrecen, Hungría, y el encuentro de vuelta —un partido “como local” para Irlanda— se jugará a puerta cerrada en Backa Topola, en el norte de Serbia.

En ambos duelos de la Nations League no habrá venta de boletos para los aficionados.