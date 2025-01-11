La estrella mundial, James Rodríguez, sería el fichaje bomba del Club León para este Clausura 2025 de la Liga MX, por lo que aquí te decimos un poco más sobre el jugador colombiano.

El Club León está cerca de cerrar trato con James Rodríguez, jugador y capitán de la selección de Colombia, pues han reportado que ya aceptó la oferta para jugar en la Liga MX.

James Rodríguez tiene una destacada trayectoria pues el mediocampista de 33 años ha recibido importantes premios y reconocimientos como el Puskás en 2014 al mejor gol del año.

Por lo tanto, se puede decir que la directiva del Club León tendrá en su plantilla a uno de los mejores futbolistas a nivel mundial, lo que genera grandes expectativas a los aficionados.

¿Quién es James Rodríguez?

James David Rodríguez Rubio nació el 12 de julio de 1991 en Cúcuta, Colombia. Actualmente tiene 33 años y es un futbolista profesional que juega como mediocampista con el dorsal número 10.

James Rodríguez también tiene nacionalidad española. Mide 1.80 y pesa 78 kilogramos.

¿Quién es la pareja de James Rodríguez?

James Rodríguez estuvo casado con Daniela Ospina, quien es hermana del portero del Al- Nassr, David Ospina. Después de casi 7 años de matrimonio, anunciaron su separación.

Posteriormente, en 2019 comenzó una relación con Shannon de Lima, la ex del cantante Marc Anthony. Finalmente, en 2021 terminaron y actualmente no tiene pareja sentimental.

¿Cuántos hijos tiene James Rodríguez?

El exjugador del Rayo Vallecano, James Rodríguez, tiene dos hijos. El primero fue Salomé, quien lo tuvo con su exesposa, Daniela Ospina y el segundo se llama Samuel, quien llegó a través de un vientre de alquiler.

¿Qué estudió James Rodríguez?

James Rodríguez no estudió una carrera profesional pero en su infancia asistió al colegio Tolimense y con el apoyo de su madre Pilar Rubio Gómez, pudo estar en buena escuelas para futbol.

El jugador colombiano, James Rodríguez estuvo en escuelas de futbol como el Polideportivo 14 de Octubre y en la Academia Tolimense. Su debut profesional fue a los 14 años con el el Envigado F. C.

¿En qué ha trabajado James Rodríguez?

James Rodríguez solo se ha dedicado al futbol ya que desde pequeño comenzó a practicarlo hasta que se convirtió en profesional y brilló en grandes equipos de Europa como el Real Madrid, entre otros más.

¿En qué equipos ha jugado James Rodríguez?

Estos son los equipos en los que ha jugado James Rodríguez a nivel profesional:

Envigado F. C. Banfield FC Porto AS Mónaco Real Madrid Bayern Múnich Everton FC Al-Rayyyan SC Olympiacos FC São Paulo FC Rayo Vallecano

Los palmarés de James Rodríguez

El mediocampista, James Rodríguez, tiene una colección de distinciones, premios y una cantidad de casi 30 títulos que ha logrado a lo largo de su carrera. A continuación te decimos algunos de ellos:

Títulos:

Liga de Europa de la UEFA

Liga de Campeones de la UEFA

Supercopa de Europa

Copa Mundial de Clubes de la FIFA

Copa de Portugal

Primeira Liga

Supercopa de Alemania

Bundesliga

Copa de Brasil

Primera División de España

Distinciones:

Mejor Jugador Joven de la Copa Libertadores -2010

Mejor jugador joven de la Liga Francesa -2014

Premio Puskás al Mejor Gol del Año -2014

Nominado al FIFA Balón de Oro - 2014

Mejor Centrocampista de Europa -2015

Mejor jugador latinoamericano de la Bundesliga 2017-18

Máximo asistente de la FA Cup 2020-21

Incluido en cuadro de leyendas del Real Madrid

Máximo asistente de la Copa América 2024

Mejor jugador de la Copa América 2024

Las exigencias que James Rodríguez pidió al Club León

Varios reportes informaron que el colombiano, James Rodríguez le exigió algunas cosas al Club León, entre ellas, se dice que quería tener a 14 guardespaldas y que consiguieran mejores refuerzos para el Clausura 2025 de la Liga MX.