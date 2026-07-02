Unai Simón hizo historia en el Mundial 2026 al convertirse en el portero con más minutos sin recibir gol en Copas Mundiales de la FIFA.

Con 518 minutos, el portero de la Selección de España superó el récord que Walter Zenga había establecido en Italia 1990 y que permaneció intacto por más de tres décadas.

La racha de Unai Simón comenzó en Catar 2022 y se consolidó en el triunfo 3-0 frente a Austria en los dieciseisavos de final, reafirmando su papel como pieza clave de La Roja.

Unai Simón ha demostrado seguridad en la portería de España

Desde el inicio del Mundial 2026, Unai Simón se ha mostrado imbatible bajo los tres palos, respondiendo en los momentos de mayor exigencia y transmitiendo seguridad a todo el equipo en la fase de grupos.

Unai Simón solo recibió un gol y desde entonces ha demostrado que está para grandes cosas en el Mundial 2026.

Para el portero español, este logro representa la consolidación de una trayectoria que lo ha convertido en uno de los mejores porteros del futbol internacional.

Unai Simón, portero de España (@unai_simon2 / Instagram )

¿Quién será la siguiente gran prueba de Unai Simón en el Mundial 2026?

Luego de vencer a Austria por 2-0, la Selección de España avanzó a los octavos de final del Mundial 2026.

Unai Simón y sus compañeros enfrentarán a Portugal o Croacia con el objetivo de avanzar a los cuartos de final y seguir en la lucha por el título del Mundial 2026.