La Selección de Ghana tendrá un partido amistoso contra México en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla el viernes 22 de mayo, sin embargo, el equipo visitante no contará con varias de sus figuras para encarar el encuentro rumbo al Mundial 2026.

Ghana y México se encuentran en la recta final de su preparación rumbo al Mundial 2026 y pese a ello, el entrenador Carlos Queiroz decidió no llevar a todas sus estrellas para el encuentro contra la Selección Mexicana.

¿Quiénes son los grandes futbolistas que no estarán con Ghana?

La lista de convocados para el duelo México vs Ghana contempla a varios jugadores de la liga local, así como futbolistas que militan en las mejores ligas de Europa como Escocia, Francia, Inglaterra y Países Bajos.

No obstante, los considerados como grandes jugadores no jugarán contra México, ya que seguirán disputando encuentros con sus clubes antes del Mundial 2026.

Estas son las figuras que no estarán presentes en el duelo contra México en Puebla:

Antoine Semenyo (Manchester City)

Abdul Fatawu (Leicester City)

Kojo Peprah Oppong (Nice)

Marvin Senaya (Auxerre)

Ibrahim Sulemana (Cagliari)

Christopher Bonsu Baah (Al Qadisiya)

Ghana jugará ante México sin varias de sus figuras en Puebla. (Redacción SDPnoticias)

¿De qué le sirve a México enfrentar a Ghana antes del Mundial 2026?

México enfrentará a Ghana, una de las selecciones más fuertes de África rumbo al Mundial 2026 y una de las pruebas difíciles por la velocidad y fuerza física de sus jugadores.

México enfrentará a Sudáfrica en el Mundial 2026, por lo que enfrentar a Ghana le servirá para tener un panorama más cercano de lo que podría ser uno de sus rivales de la Copa Mundial de la FIFA.