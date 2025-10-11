En las eliminatorias europeas se enfrentan Islandia vs Francia; te compartimos a qué hora y cómo ver a la selección de Kylian Mbappé.

El partido Islandia vs Francia será uno de los ocho programados en las eliminatorias mundialistas, el lunes 13 de octubre.

Islandia vs Francia: A qué hora ver a la selección de Kylian Mbappé en las eliminatorias

A las 12:45 horas, tiempo del centro de México, arranca el partido Islandia vs Francia de Kylian Mbappé, en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026.

Islandia vs Francia: ¿Cómo ver a la selección de Kylian Mbappé en las eliminatorias?

El partido Islandia vs Francia, en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, será transmitido por la señal de SKY Sports, dónde podría verse en acción a Kylian Mbappé.

Partido: Islandia vs Francia

Fecha: Lunes 13 de octubre de 2025

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Laugardalsvöllur

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Francia e Islandia al partido de las eliminatorias europeas?

Francia venció 3-0 a la selección de Azerbaiyán, en las eliminatorias europeas, pero Kylian Mbappé salió lesionado del partido luego de anotar uno de los tantos de su escuadra.

La selección de Francia encabeza el Grupo D de las eliminatorias europeas con nueve puntos, cinco más que Ucrania, que venció 5-3 a Islandia.

Islandia, siguiente rival del Francia, tiene tres puntos, con Azerbaiyán en el fondo con apenas una unidad.

Así marcha el Grupo D de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026:

Francia | 9 puntos

Ucrania | 4 puntos

Islandia | 3 puntos

Azerbaiyán | 1 punto

¿Jugará Kylian Mbappé con Francia en las eliminatorias europeas ante Islandia?

Kylian Mbappé llegó a los 53 goles con Francia, segundo en la tabla histórica del equipo nacional. El delantero necesita cinco más para superar a Olivier Giroud.

Sin embargo, Kylian Mbappé, quien fue duda durante toda la semana por una lesión en su tobillo derecho, pareció lastimarse el mismo tobillo al final, lo que lo obligó a salir a los 83 minutos.

Florian Thauvin, convocado de última hora, ingresó por Mbappé y amplió de inmediato la ventaja de Francia con su primer gol para Les Bleus desde que marcó en su última aparición internacional hace seis años.



