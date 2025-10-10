El Cruz Azul es uno de los equipos que aspiran a terminar como líder de la Liga MX; así que en esta nota te detallamos el calendario y rivales de La Máquina en el final del torneo.

Tras 12 jornadas disputadas en la Liga MX, Cruz Azul es el cuarto lugar del torneo de Apertura 2025, con 25 puntos, tres abajo de Toluca, campeón vigente de la competencia.

La Máquina del Cruz Azul tiene poco margen de error en el resto del calendario de la Liga MX, si es que quiere pelear por el liderato del torneo.

Calendario Cruz Azul: Rivales de La Máquina en busca del liderato de la Liga MX

El Cruz Azul de Nicolás Larcamón va con todo en busca de acercarse al liderato de la Liga MX en poder del Toluca, y tiene cinco partidos por cumplir en el calendario para conseguirlo.

Por lo pronto, en la Jornada 13 del calendario de la Liga MX, luego del parón por la Fecha FIFA, el América visita a Cruz Azul, en un partido vital en las aspiraciones de La Máquina para ser líder.

Cruz Azul buscará quedarse con los tres puntos jugando como local ante América, única ventaja que tiene La Máquina en el partido contra las Águilas.

Cruz Azul vs América | Jornada 13 | Sábado 18 de octubre

Los rivales del Cruz Azul que podrían acercarlo al liderato de la Liga MX

De salir bien librado en su partido contra América, Cruz Azul tendrá dos rivales menos complicados en las siguientes jornadas del calendario de la Liga MX, por lo que podría acercarse al liderato.

Necaxa y Puebla, serán los rivales del Cruz Azul en las jornadas 14 y 16 de la Liga MX, equipos sobre los que es favoritos; pero entre ellos deberá sortear a Rayados de Monterrey, en la fecha 15.

Necaxa vs Cruz Azul | Jornada 14 | Martes 21 de octubre

Cruz Azul vs Rayados | Jornada 15 | Sábado 25 de octubre

Puebla vs Cruz Azul | Jornada 16 | Viernes 31 de octubre

Cruz Azul cierra con duelo capitalino en busca del liderato de la Liga MX

El Cruz Azul confía en llegar con posibilidades de ser líder a la Jornada 17 de la Liga MX, fecha en el calendario del Apertura 2025 en la que enfrentará a Pumas.

Sin la certeza de la cancha en la que se jugará el partido Cruz Azul vs Pumas, La Máquina debe estar preparada para sacar los tres puntos en calidad de local administrativo.