El Toluca sabe que terminar como líder de la Liga MX es fundamental si quiere ser bicampeón; así que en esta nota te detallamos el calendario y rivales de los Diablos Rojos en el final del torneo.

Tras 12 jornadas disputadas en la Liga MX, Toluca es el líder del torneo de Apertura 2025, un punto arriba del América.

Toluca y América se enfrentaron en la Final del Clausura 2025, y los Diablos Rojos aprovecharon su condición de local para cazar a las Águilas, por lo que buscan repetir como líderes.

Calendario Toluca: Rivales de los Diablos Rojos en busca del liderato de la Liga MX

Con el antecedente de haber ganado el título del Clausura 2025 como local, el Toluca va con todo en busca de quedarse con el liderato de la Liga MX; tiene cinco partidos en el calendario para conseguirlo.

En la Jornada 13 del calendario de la Liga MX, luego del parón por la Fecha FIFA, el Toluca recibe a Querétaro con el objetivo de afianzarse en el liderato.

Toluca vs Querétaro | Jornada 13 | Sábado 18 de octubre

Los rivales del Toluca para amarrar el liderato de la Liga MX

Toluca tendrá tres rivales complicados en las siguientes jornadas del calendario de la Liga MX, pero ante ellos podría amarrar el liderato.

Tijuana, Pachuca y Atlas serán los tres rivales del Toluca en las jornadas 14, 15 y 16, respectivamente, en busca de ser el equipo líder de la Liga MX.

Tijuana vs Toluca | Jornada 14 | Miércoles 22 de octubre

Toluca vs Pachuca | Jornada 15 | Domingo 26 de octubre

Atlas vs Toluca | Jornada 16 | Sábado 1 de noviembre

Cierre de alarido para el Toluca en busca del liderato de la Liga MX

El Toluca podría llegar a la Jornada 17 de la Liga MX con el liderato amarrado, pero de no ser así, tendrá que buscarlo ante el América.

En la última jornada de la Liga MX, América y Toluca podrían jugarse el liderato de la competencia para encarar la Liguilla desde ese sitio.