El América sabe que terminar como líder de la Liga MX es fundamental si quiere volver a ser campeón; así que en esta nota te detallamos el calendario y rivales de las Águilas en el final del torneo.

Tras 12 jornadas disputadas en la Liga MX, el América es el segundo lugar del torneo de Apertura 2025, un punto abajo de Toluca, campeón vigente de la competencia.

Hay que recordar que Toluca y América se enfrentaron en la Final del Clausura 2025, y los Diablos Rojos aprovecharon su condición de local para cazar a las Águilas e impedirles ser tetracampeonas.

Calendario América: Rivales de las Águilas en busca del liderato de la Liga MX

Con el antecedente de haber perdido el título del Clausura 2025 como visitante, el América va con todo en busca de arrebatarle el liderato de la Liga MX al Toluca , y tiene cinco partidos en el calendario para conseguirlo.

En la Jornada 13 del calendario de la Liga MX, luego del parón por la Fecha FIFA, el América visita a Cruz Azul, en un partido vital en las aspiraciones de las Águilas para ser líderes.

Cruz Azul es otro de los aspirantes al liderato de la Liga MX, por lo que buscará quedarse con los tres puntos jugando como local ante América.

Cruz Azul vs América | Jornada 13 | Sábado 18 de octubre

Los rivales “a modo” del América para busca el liderato de la Liga MX

De salir bien librado en la visita a Cruz Azul, América tendrá tres rivales menos complicados en las siguientes jornadas del calendario de la Liga MX, por lo que podría acercarse al liderato.

Puebla, Mazatlán y León, serán los tres rivales del América en las jornadas 14, 15 y 16, respectivamente, equipos a los que puede derrotar sin mayor problema.

América vs Puebla | Jornada 14 | Martes 21 de octubre

Mazatlán vs América | Jornada 15 | Viernes 24 de octubre

América vs León | Jornada 16 | Sábado 1 de noviembre

Cierre de alarido para el América en busca del liderato de la Liga MX

El América podría llegar con grandes posibilidades de ser líder a la Jornada 17 de la Liga MX, fecha en el calendario del Apertura 2025 en la que visitará al Toluca.

En la última jornada de la Liga MX, América y Toluca podrían jugarse el liderato de la competencia para encarar la Liguilla desde ese sitio.