Tigres es uno de los equipos que todavía aspiran a terminar en el liderato de la Liga MX; así que en esta nota te detallamos el calendario y rivales de los Incomparables en el final del torneo.

Tras 12 jornadas disputadas en la Liga MX, Tigres es el quinto lugar del torneo de Apertura 2025, con 23 puntos, cinco abajo de Toluca, líder y campeón vigente de la competencia.

En ese sentido, si Tigres quiere apoderarse del liderato de la Liga MX, tiene poco margen de error en el resto del calendario de la Liga MX.

Calendario Tigres: Rivales de los Incomparables en busca del liderato de la Liga MX

Tigres de Guido Pizarro buscará con todo acercarse al liderato de la Liga MX en poder del Toluca, y tiene cinco partidos por cumplir en el calendario para conseguirlo.

Por lo pronto, en la Jornada 13 del calendario de la Liga MX, luego del parón por la Fecha FIFA, Tigres recibe a Necaxa en un partido vital en las aspiraciones de los Incomparables para ser líderes.

Tigres vs Necaxa | Jornada 13 | Viernes 17 de octubre

Los rivales de Tigres que podrían acercarlo al liderato de la Liga MX

Tigres es amplio favorito para sumar los tres puntos ante Necaxa, y después de ese partido tendrá dos rivales accesibles en el calendario de la Liga MX, con lo que podría acercarse al liderato.

Pachuca y Tijuana, serán los rivales de Tigres en las jornadas 14 y 15 de la Liga MX, equipos sobre los que es favorito; pero deberá sortear a Rayados de Monterrey en la fecha 16.

Pachuca vs Tigres | Jornada 14 | Miércoles 22 de octubre

Tigres vs Tijuana | Jornada 15 | Sábado 25 de octubre

Rayados vs Tigres | Jornada 16 | Sábado 1 de noviembre

Tigres cierra con un duelo “a modo” en busca del liderato de la Liga MX

Tigres confía en llegar con posibilidades de ser líder a la Jornada 17 de la Liga MX, fecha en el calendario del Apertura 2025 en la que enfrentará a San Luis.

Tigres recibirá a San Luis en la última jornada de la Liga MX, partido en el que definirá su destino de cara a la Liguilla del Apertura 2025.