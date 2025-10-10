El Real Madrid con Xabi Alonso a la cabeza, se alista para reaparecer en la Jornada 9 de LaLiga; te compartimos cuándo y contra quién juegan los Merengues.

Después del parón por la Fecha FIFA, el Real Madrid defenderá el liderato de LaLiga en calidad de visitante, por lo que mantenerse en la cima no será sencillo para los Merengues en la Jornada 9.

LaLiga: ¿Cuándo juega el Real Madrid en la Jornada 9?

LaLiga se reanuda el viernes 17 de octubre, pero el Real Madrid entrará en acción dos días después, cuando juegue de visita el domingo 19 de octubre.

El partido del Real Madrid será el estelar el domingo 19 de octubre, día en el que se jugarán cuatro cotejos de LaLiga.

LaLiga: ¿Contra quién juega el Real Madrid en la Jornada 9?

El Getafe será el rival del Real Madrid en la Jornada 9 de LaLiga, el domingo 19 de octubre, en el partido con el que continuará la actividad de la competencia ibérica.

Partido: Getafe vs Real Madrid

Fase: Jornada 9 de LaLiga

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Coliseum

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega el Real Madrid a la Jornada 9 de LaLiga contra Getafe?

El Real Madrid es el líder de LaLiga después de ocho jornadas dsiputadas, luego de aprovechar una derrota del FC Barcelona para arrebatarle la cima de la competencia.

El Real Madrid venció 3-1 al Villarreal en la Jornada 8 de LaLiga, resultado que se combinó con el descalabro del FC Barcelona en Sevilla.

Con 21 puntos, el Real Madrid supera por dos unidades al FC Barcelona, el rival natural de los Merengues en la pelea por el campeonato de LaLiga.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid en la Champions League?

Después del partido en la cancha del Getafe en la Jornada 8 de LaLiga, el Real Madrid tendrá poco tiempo para descansar, ya que jugará la tercera jornada de la Champions League.

El miércoles 22 de octubre, el Real Madrid recibirá en un clásico partido a la Juventus de Italia, en la Jornada 3 de la Champions League.