Rayados está muy cerca del liderato de la Liga MX; así que en esta nota te detallamos el calendario y rivales del Monterrey en el final del torneo.

Tras 12 jornadas disputadas en la Liga MX, Rayados es el tercer lugar del torneo de Apertura 2025, un punto abajo de América y dos menos que el líder Toluca, campeón vigente de la competencia.

Rayados cuenta con una de las plantillas más importantes de la Liga MX, pero hace tiempo que esa calidad no le ha alcanzado para ser campeón, situación que de terminar como líder podría cambiar.

Calendario Rayados: Rivales del Monterrey en busca del liderato de la Liga MX

Rayados es un equipo capaz de alcanzar el liderato de la Liga MX, tiene cinco partidos en el calendario para conseguirlo y la calidad para lograrlo.

En la Jornada 13 del calendario de la Liga MX, luego del parón por la Fecha FIFA, Rayados es favorito para vencer a Pumas para continuar al acecho del liderato de la competencia.

Pumas tiene pretenciones más alejadas del liderato de la Liga MX, y ante Rayados se juega una de sus últimas oportunidades de acercarse a la calificación a la Liguilla del Apertura 2025.

Rayados vs Pumas | Jornada 13 | Sábado 18 de octubre

Los rivales de peso que tendrá Rayados en busca el liderato de la Liga MX

Rayados está obligado a vencer a Pumas en la Jornada 13, ya que después tendrá partidos muy complicados en el calendario de la Liga MX, que le podrían impedir acercarse al liderato.

FC Juárez, Cruz Azul y Tigres, serán los tres rivales de Rayados en las jornadas 14, 15 y 16, respectivamente.

Rayados vs FC Juárez | Jornada 14 | Martes 21 de octubre

Cruz Azul vs Rayados | Jornada 15 | Sábado 25 de octubre

Rayados vs Tigres | Jornada 16 | Sábado 1 de noviembre

Cierre peligroso para Rayados en busca del liderato de la Liga MX

Rayados podría llegar con grandes posibilidades de ser líder a la Jornada 17 de la Liga MX, fecha en el calendario del Apertura 2025 en la que visitará a Chivas.