Isaac del Toro volvió a la bicicleta este sábado 21 de marzo tras ganar la carrera Tirreno-Adriático, para pedalear en su rol de gregario de Tadej Pogacar en la Milán-San Remo 2026.

Tadej Pogacar se recuperó de una caída y con la ayuda de Isaac del Toro ganó en el sprint final a Thomas Pidcock. para subir a lo más alto del podio de la Milán-San Remo 2026.

Clasificación de la Milán-San Remo 2026

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 6:35:57 Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) + 0:09 Wout van Aert (Visma Lease a Bike) + 0:15

Pogacar y Del Toro (Cortesía)

Accidentada carrera en la Milán-San Remo 2026

El equipo de Isaac del Toro, el UAE Team Emirates sufrió la baja de Jan Christen tras una caída en la Milán-San Remo 2026.

Apenas 10 kilómetros después del arranque, Martin Marcellusi, Manuele Tarozzi, Lorenzo Milesi, Manilo Moro, Andrea Peron, David Lozano, Alexy Faure Prost, Dario Igor Belletta y Mirco Maestri se lanzaron en fuga.

A 30 kilómetros de la meta, Tadej Pogacar, favorito para el triunfo sufrió una caída que pudo haber cambiado el destino de la carrera.

Isaac Del Toro hizo una gran carrera (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

Isaac del Toro trabajó fuerte para el triunfo de su equipo

Después de la caída del líder del equipo, Tadej Pogacar, Isaac del Toro defendió el lugar del favorito quien después de unos minutos tomó la punta de la Milán-San Remo 2026.

Isaac del Toro sabía que su rol de gregario lo obligaba a desgastarse al máximo sin importar el lugar en que terminaría la carrera.

Así que el mexicano se encargó de romper el pelotón para abrirle paso a Pogacar camino a la victoria.

¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro?

Después de una Milán-San Remo 2026 de mucho trabajo, Isaac del Toro descansará unos días para volver a la bicicleta en la Itzulia Basque Country 2026.

La edición 65 de la Itzulia Basque Country 2026 será del 6 al 11 de abril de 2026.

Será una carrera por etapas que comenzará en Bilbao con una contrarreloj individual y concluirá en Bergara.

El recorrido oficial de 6 etapas destaca por su dureza, con un total de 809.6 kilómetros y más de 16,000 metros de desnivel acumulado.

Etapas y Recorrido: