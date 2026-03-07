Isaac del Toro volvió a demostrar que está para grandes cosas, pues el ciclista mexicano culminó tercero en la clásica Strade Bianche.

Isaac del Toro únicamente quedó por detrás del frances Paul Seixas y del esloveno Tadej Pogacar, sin embargo, dejó una gran actuación en la clásica Strade Bianche.

¿Cómo fue la victoria de Isaac del Toro en la Strade Bianche?

Isaac del Toro terminó tercero, a 1:09 del ganador Pogacar, para firmar su mejor resultado en la Strade Bianche después de haber sido 33º en la edición de 2025.

Isaac del Toro jugó un papel táctico clave dentro del plan del equipo UAE Team Emirates al integrarse en el grupo perseguidor y evitar colaborar plenamente en la persecución mientras su líder consolidaba la ventaja.

Entre el ciclista mexicano y Pogacar se coló Paul Seixas, de apenas 19 años, quien firmó una actuación sobresaliente para el Decathlon-CMA CGM Team. El joven cruzó la meta en segunda posición, a un minuto del campeón mundial.

La Strade Bianche se definió a más de 80 kilómetros de la meta, cuando el pelotón entró en el sector de grava de Monte Sante Marie. Allí, Pogacar rompió el grupo principal y dejó a varios favoritos en el camino para consagrarse campeón.

Isaac del Toro hoy: El ciclista mexicano quedó tercero en la Strade Bianche. (Fabio Ferrari / AP)

¿Cómo quedó la clasificación de la Strade Bianche?

Así quedó la clasificación de la Strade Bianche en su edición 2026.