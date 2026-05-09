Sebastián García ganó la medalla de oro en la Copa del Mundo de Tiro con Arco que se disputa en Shanghái, China.

García, nacido en el estado de Coahuila, alcanzó la gloria en la madrugada de este sábado 9 de mayo en la prueba de arco compuesto,

El arquero mexicano derrotó 146-145 al danés Martin Damsbo en semifinales, así como 145(9*)-145(9) al francés Nicolas Girard, en una final que se definió por flecha de oro.

García se estrena en lo más alto del podio

Sebastián García, de 23 años, se subió por primera vez a lo más alto del podio con una medalla de oro individual dentro del prestigioso serial de la Federación Internacional de Tiro con Arco.

En otra prueba, Maya Becerra, actual campeona del mundo y número uno del ranking mundial, se llevó el metal de plata al caer 144-145 con la estonia Lisell Jaatma.

Sebastián García y Maya Becerra brillaron en China (ITZEL ESPINOZA / SDPdeportes)

México termina con tres medallas en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en China

Así culminó la participación de México en la Segunda Etapa del Serial 2026 con un oro, una plata y un bronce, superando, por color de medallas, lo realizado hace unas semanas en Puebla 2026, donde consiguió tres bronces.

El siguiente reto de las y los arqueros mexicanos, quienes afrontan el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, será del 9 al 14 de junio en la Tercera Copa del Mundo, que se desarrollará en Antalya, Turquía.