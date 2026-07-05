Isaac del Toro ganó por primera vez una etapa en el Tour de Francia 2026 este domingo 5 de julio. El mexicano superó a Tadej Pogacar que cruzó la meta en segundo lugar.

La Etapa 2 del Tour de Francia 2026 fue para Isaac del Toro tras un ataque fulminante en el cierre de la carrera.

Isaac del Toro se ubica cuarto lugar en la clasificación general tras la Etapa 2 del Tour de Francia.

Además, Isaac es líder en la clasificación por puntos, con 30 unidades. También domina la categoría de juveniles.

“Lo estamos haciendo maravilloso, cada uno en sus escenarios, es como un sueño. Que viva México” Isaac del Toro, ciclista mexicano

Isaac del Toro en la Etapa 2 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro del UAE Team Emirates arribó en primer lugar en la Etapa 2 del Tour de Francia 2026, para llegar al cuarto lugar de la clasificación general.

Del Toro conquistó la segunda etapa tras imponerse en un explosivo final tras una jornada marcada por el intenso calor.

Isaac se recuperó de un problema técnico dando el golpe definitivo en los últimos metros, por delante de Tadej Pogacar, mientras Jonas Vingegaard conservó el primer lugar general.

¿Cómo quedó la clasificación general tras la Etapa 2 en el Tour de Francia 2026?

Tras la victoria de Isaac del Toro en la Etapa 2, así quedó la clasificación general en el Tour de Francia 2026:

Jonas Vingegaard Tadej Pogacar Remco Evenepoel Isaac del Toro Juan Ayuso

Perfil y recorrido de la Etapa 3 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 3 este lunes 6 de julio, en la que Isaac del Toro buscará mantenerse entre los primeros lugares.

El Tour de Francia 2026 se despide de Barcelona con la Etapa 3, y el pelotón prepara su incursión en Francia, dónde permanecerá hasta la llegada a los Campos Elíseos de París.

Con inicio en el Granollers y final en Les Angles, la Etapa 3 del Tour de Francia 2026 suma un recorrido de 195,9 kilómetros.

El adiós a Cataluña coincide con la primera jornada de montaña, que contará con el Col de Toses como principal atractivo.