Isaac del Toro debutó con el UAE este sábado 4 de julio en el Tour de Francia 2026. El mexicano compitió al lado de su equipo en la contrarreloj programada en la Etapa 1 de la carrera.
El UAE Team de Isaac del Toro fue el último en salir a la contrarreloj en busca del triunfo en la Etapa 1.
La Etapa 1 del Tour de Francia 2026 fue para Jonas Vingegaard tras una enorme actuación de los Visma-Lease a Bike.
Isaac del Toro en la Etapa 1 del Tour de Francia 2026
Isaac del Toro del UAE Team Emirates arribó con su equipo en el lugar 2 de la Etapa 1 del Tour de Francia 2026, en la prueba contrarreloj por equipos.
¿Cómo quedó la clasificación general tras la Etapa 1 en el Tour de Francia 2026?
Así quedó la clasificación general tras la Etapa 1 del Tour de Francia 2026, tras la victoria de Jonas Vingegaard:
- Jonas Vingegaard
- Filippo Ganna
- Tadej Pogacar
- Juan Ayuso
- Remco Evenepoel
- Isaac del Toro
Perfil y recorrido de la Etapa 2 del Tour de Francia 2026
El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 2 este domingo 5 de julio, en la que Isaac del Toro volverá a la bicicleta.
La Etapa 2 del Tour de Francia 2026 une Tarragona y Barcelona con un recorrido de 168.5 kilómetros.
Se trata de una jornada de media montaña con el circuito final de Montjuïc, donde el pelotón se enfrenta a un circuito rompe piernas de unos 30 kilómetros al que darán tres vueltas.