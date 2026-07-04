Isaac del Toro debutó con el UAE este sábado 4 de julio en el Tour de Francia 2026. El mexicano compitió al lado de su equipo en la contrarreloj programada en la Etapa 1 de la carrera.

El UAE Team de Isaac del Toro fue el último en salir a la contrarreloj en busca del triunfo en la Etapa 1.

La Etapa 1 del Tour de Francia 2026 fue para Jonas Vingegaard tras una enorme actuación de los Visma-Lease a Bike.

Se corrió la primera etapa del Tour de Francia 2026 (Mosa'ab Elshamy / AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

Isaac del Toro en la Etapa 1 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro del UAE Team Emirates arribó con su equipo en el lugar 2 de la Etapa 1 del Tour de Francia 2026, en la prueba contrarreloj por equipos.

¿Cómo quedó la clasificación general tras la Etapa 1 en el Tour de Francia 2026?

Así quedó la clasificación general tras la Etapa 1 del Tour de Francia 2026, tras la victoria de Jonas Vingegaard:

Jonas Vingegaard Filippo Ganna Tadej Pogacar Juan Ayuso Remco Evenepoel Isaac del Toro

Perfil y recorrido de la Etapa 2 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 2 este domingo 5 de julio, en la que Isaac del Toro volverá a la bicicleta.

La Etapa 2 del Tour de Francia 2026 une Tarragona y Barcelona con un recorrido de 168.5 kilómetros.

Se trata de una jornada de media montaña con el circuito final de Montjuïc, donde el pelotón se enfrenta a un circuito rompe piernas de unos 30 kilómetros al que darán tres vueltas.