Isaac del Toro regresa a las competencia este sábado 4 de julio para debutar en la histórica Tour de Francia en su edición 2026.

La carrera inicia con la Etapa 1 a las 9 horas y será transmitida por ESPN y Disney+.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 1

Fecha: Sábado 4 de julio

Horario: 9 horas

Sede: Salida en Barcelona, España

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac Del Toro está listo para debutar en el Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 1 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro correrá a partir de las 9 horas la Etapa 1 del Tour de Francia 2026, el sábado 4 de julio.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 1 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmitirán el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participará por primera vez.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 1

Fecha: Sábado 4 de julio

Horario: 9 horas

Sede: Salida en Barcelona, España

Transmisión: ESPN y Disney+

Perfil Etapa 1 del Tour de Francia 2026

Perfil de la Etapa 1 del Tour de Francia 2026

La Etapa 1 del Tour de Francia 2026 se disputará el sábado 4 de julio de 2026, con Isaac del Toro en la competencia.