Isaac del Toro regresa a las competencia este sábado 4 de julio para debutar en la histórica Tour de Francia en su edición 2026.
La carrera inicia con la Etapa 1 a las 9 horas y será transmitida por ESPN y Disney+.
- Evento: Tour de Francia 2026
- Fase: Etapa 1
- Fecha: Sábado 4 de julio
- Horario: 9 horas
- Sede: Salida en Barcelona, España
- Transmisión: ESPN y Disney+
Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 1 del Tour de Francia 2026
Isaac del Toro correrá a partir de las 9 horas la Etapa 1 del Tour de Francia 2026, el sábado 4 de julio.
Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 1 del Tour de Francia 2026
ESPN y Disney+ transmitirán el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participará por primera vez.
- Evento: Tour de Francia 2026
- Fase: Etapa 1
- Fecha: Sábado 4 de julio
- Horario: 9 horas
- Sede: Salida en Barcelona, España
- Transmisión: ESPN y Disney+
Perfil de la Etapa 1 del Tour de Francia 2026
La Etapa 1 del Tour de Francia 2026 se disputará el sábado 4 de julio de 2026, con Isaac del Toro en la competencia.
- La primera etapa del Tour de Francia 2026 consistirá en una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros con salida y meta en Barcelona.
- Comenzará en la zona del Parc del Fòrum y avanzará por el paseo marítimo, pasando por lugares como la Sagrada Familia y el Passeig de Gràcia.
- La etapa terminará con un cambio de ritmo al subir dos repechos hasta el Estadi Olímpic de Montjuïc.