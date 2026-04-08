Isaac del Toro sufrió una rotura en el músculo del muslo derecho, y varias abrasiones relacionadas tras la caída que tuvo en la Etapa 3 de la Vuelta al País Vasco.

Este miércoles 8 de abril, Isaac del Toro tuvo una caída al inicio de la Etapa 3 que lo obligó a abandonar la competencia.

De acuerdo al reporte del UAE Team, Isaac del Toro será sometido a más exámenes para conocer el proceso a seguir en su rehabilitación.

¿Qué dice el reporte médico de Isaac del Toro?

Adrián Rotunno, director médico del UAE Team señaló que, después de la caída de Isaac del Toro en la Etapa 3 de la Vuelta al País Vasco, identificaron su lesión.

“Tiene una rotura en el músculo del muslo derecho, y varias abrasiones relacionadas” Adrián Rotunno, director médico del UAE Team

El reporte agrega que Isaac del Toro e someterá a más exámenes como precaución bajo la supervisión del personal médico del equipo.

Estas carreras se perdería Isaac del Toro debido a su caída en la Vuelta al País Vasco

Las siguientes carreras en el calendario de Isaac del Toro son las que integran el Tríptico de las Ardenas, aunque habrá que esperar información de su equipo, para conocer si participará en ellas.

Isaac del Toro debería volver a la bicicleta en el Amstel Gold Race de los Países Bajos el 19 de abril

El 22 de abril, la Fléche Wallonne en Bélgica recibiría a Isaac del Toro.

Isaac del Toro participaría en la Liége - Bastogne-Liége, el domingo 26 de abril del 2026.

Próximas carreras en el calendario de Isaac del Toro