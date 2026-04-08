Isaac del Toro vivió un episodio complicado durante la Itzulia, Vuelta al País Vasco, pues abandonó la carrera luego de una caída que le impidió continuar.

El ciclista mexicano Isaac del Toro cayó a 81 km de la meta de la tercera etapa y, aunque intentó reincorporarse, se le vio afectado y con molestias físicas.

De momento se está a la espera del reporte médico para conocer si existe alguna lesión en Isaac del Toro.

La caída en la que se vio involucrado el ciclista mexicano ocurrió junto a otros cinco corredores. Al levantarse fue observado por el director del equipo y se informó que Del Toro presentaba lesiones en el costado derecho.

Abandona Isaac del Toro🇲🇽 la tercera etapa del Itzulia Basque Country tras una caída.



Aún no se ha pronunciado el equipo sobre alguna lesión grave, seguiré actualizando.pic.twitter.com/zkyFQtDUxN — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) April 8, 2026

¿Cómo se encuentra Isaac del Toro tras su caída en Itzulia Basque Country?

De acuerdo a distintos reportes, Isaac del Toro sufrió lesiones en la cadera y la pierna derecha luego de la caída que le impidió continuar en la Tercera Etapa de Itzulia Basque Country.

Isaac del Toro será sometido a distintos estudios para conocer la gravedad de la lesión y se espera que en las próximas horas, su equipo, UAE, emita un comunicado médico en el que comparta información sobre el mexicano.

Los cinco triunfos con los que Isaac del Toro se presentó a Itzulia 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro se presentó en el Itzulia Basque Country luego de un arranque de temporada espectacular. El representante del UAE Team Emirates ya presume cinco victorias en el año.

Isaac del Toro se consagró campeón en la Tirreno-Adriático 2026, un hito en su carrera, pues se convirtió en el primer mexicano en subir al podio de la prestigiosa competencia italiana. Además, el ciclista mexicano también conquistó el UAE Tour 2026.