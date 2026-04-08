El ciclista mexicano Isaac del Toro sufrió una caída en la Etapa 3 de la Vuelta al País Vasco que lo obligó a abandonar la competencia y podría dejarlo fuera de sus próximas tres carreras en el calendario 2026.

“Desafortunadamente, una caída obligó a Isacc del Toro a abandonar la carrera al principio de la etapa. Proporcionaremos una actualización sobre Isaac en su momento” UAE team

Reportes señalan lesiones en la cadera y pierna derecha, por lo que su participación en el Tríptico de las Ardenas está en duda.

De no ser grave, regresaría en el Amstel Gold Race el 19 de abril, seguido de la Flèche Wallonne y la Liège-Bastogne-Liège.

(Especial )

¿Qué carreras se perdería Isaac del Toro debido a su caída en la Vuelta al País Vasco?

Las siguientes carreras en el calendario de Isaac del Toro son las que integran el Tríptico de las Ardenas, aunque habrá que esperar información de su equipo, para conocer si participará en ellas.

Si Isaac del Toro no tiene una lesión grave tras su caída en la Vuelta al País Vasco, volverá a la bicicleta en el Amstel Gold Race de los Países Bajos el 19 de abril.

Tres días más tarde, el 22 de abril, la Fléche Wallonne en Bélgica recibirá a Isaac del Toro.

Finalmente, en el cierre del mes de abril para Isaac del Toro, participará en la Liége - Bastogne-Liége en donde asumirá el rol de gregario para Tadej Pogacar, el domingo 26 de abril del 2026.

Próximas carreras de Isaac del Toro

19 de abril de 2026 | Amstel Gold Race

24 de abril de 2026 | La Flèche Wallonne

26 de abril de 2026 | Liège-Bastogne-Liège