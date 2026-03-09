Isaac Del Toro terminó la Etapa 1 de la carrera Tirreno-Adriático 2026 con una buen desempeño que lo dejó en el lugar 10 de la jornada.

Una contrarreloj individual de 11.5 kilómetros compuesta por dos sectores casi completamente rectos de ida y vuelta a lo largo de los paseos marítimos de Camaiore y Viareggio, marcó el inicio de la Tirreno-Adriático 2026.

En el primer día de esta carrera, Isaac del Toro terminó con 12:44, a 36 segundos del líder Filippo Ganna.

Isaac del Toro terminó en la décima posición de la Etapa 1 de la carrera Tirreno-Adriático 2026, en una buen presentación rumbo a una posible victoria en la competencia.

Así fue la Etapa 1 en la Tirreno Adriático 2026

Filippo Ganna se llevó la Etapa 1 de la Tirreno-Adriático 2026 con inicio y final en Camaiore, para situarse como líder de la clasificación general.

El italiano hizo valer su condición de máximo favorito en la contrarreloj, parando el cronómetro en un imponente tiempo de 12:08.

Isaac del Toro terminó la jornada inaugural dentro del top-10. Los otros dos grandes participantes, Van der Poel y Van Aert, quedaron atrás.

Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | 12:08 Thymen Arensman | Thymen INEOS Grenadiers Max Walscheid | Max Lidl-Trek Magnus Sheffield | INEOS Grenadiers Jonathan | Milan Jonathan Lidl-Trek Alan Hatherly | Team Jayco-AlUla Primoz Roglic | Red Bull-BORA-hansgrohe Ethan Hayter | Soudal Quick-Step Antonio Tiberi | Bahrain Victorious Isaac del Toro | UAE Team

Tirreno Adriático 2026: Recorrido y perfil de la Etapa 2

La Etapa 2 de la Tirreno-Adriático 2026 se disputa este martes 10 de marzo, rumbo a la Toscana. La jornada va de Camaiore a San Gimignano en un recorrido de 206 km.