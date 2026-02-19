Isaac Del Toro enfrenta la Etapa 5 del UAE Tour este viernes 20 de febrero. Transmiten ESPN y Disney+ a las 3 horas.

Evento: UAE Tour 2026

Fecha: Viernes 20 de febrero de 2026

Sede: Emiratos Árabes Unidos

Fase: Etapa 5

Transmisión: ESPN y Disney+

Hora: 3 horas, tiempo del centro de México

Isaac del Toro en el UAE Tour (especial)

Isaac del Toro en UAE Tour 2026: Hora para ver al mexicano en la Etapa 5

A las 3 horas, tiempo del centro de México arranca la Etapa 5 del UAE Tour que corre el ciclista mexicano Isaac del Toro.

Isaac del Toro en UAE Tour 2026: Canal para ver al mexicano en la Etapa 5

Las plataformas ESPN y Disney+ transmiten la UAE Tour 2026 en la que compite el mexicano Isaac del Toro.

UAE Tour 2026: Recorrido y perfil de la Etapa 5

El UAE Tour continúa el viernes 20 de febrero con la Etapa 5, en la que Isaac del Toro buscará el liderato de la carrera árabe.

Isaac del Toro se ubica en el lugar 2 del UAE Tour, después de terminar la Etapa 4 en la posición 23.

La Etapa 5 del UAE Tour 2026 sumará 166 kilómetros a la prueba árabe desde la ciudad en dirección al desierto.

sumará 166 kilómetros a la prueba árabe desde la ciudad en dirección al desierto. Todo el recorrido serpentea por carreteras muy anchas y prácticamente rectas, intercaladas con rotondas de gran radio y bien asfaltadas.

El final se realiza por una amplia avenida, con una recta de 700 m.

Recorrido Etapa 5 UAE Tour 2026 (@uaetour)

Así va la clasificación general del UAE Tour 2026

Isaac del Toro llegó en el lugar 23 de la Etapa 4 y se reservó para el sprint del viernes y se mantiene en el segundo lugar de la clasificación general del UAE Tour 2026.

Clasificación general tras la Etapa 4 del UAE Tour 2026: