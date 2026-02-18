Isaac Del Toro enfrenta la Etapa 4 del UAE Tour este jueves 19 de febrero. Transmiten ESPN, Disney+ y Flobikes a las 3 horas.
- Evento: UAE Tour
- Fecha: Jueves 19 de febrero de 2026
- Sede: Emiratos Árabes Unidos
- Fase: Etapa 4
- Transmisión: ESPN, Disney+ y Flobikes
- Hora: 3 horas, tiempo del centro de México
Isaac del Toro en UAE Tour 2026: Hora para ver al mexicano en la Etapa 4
A las 3 horas, tiempo del centro de México arranca la Etapa 4 del UAE Tour que corre el ciclista mexicano Isaac del Toro.
Isaac del Toro en UAE Tour 2026: Canal para ver al mexicano en la Etapa 4
Las plataformas ESPN, Disney+ y Flobikes transmiten la UAE Tour en la que compite Isaac del Toro.
UAE Tour 2026: Recorrido y perfil de la Etapa 4
El UAE Tour continúa el jueves 19 de febrero con la Etapa 4, en la que Isaac del Toro buscará el liderato de la competencia árabe.
Isaac del Toro se ubica en el lugar 2 del UAE Tour, después de terminar la Etapa 3 en la posición 2.
La Etapa 4 del UAE Tour 2026 sumará 181 kilómetros a la prueba árabe desde la playa Qidfa de Fujairah hasta Umm al Quwain. Con Isaac del Toro en busca del liderato.
- La ruta comienza en la playa Qidfa de Fujairah para llegar a Umm al-Quwain.
- La Etapa 4 recorre el mayor número de Emiratos de todas las etapas.
- Después de Masafi, la ruta desértica se desvía de la carretera directa, siguiendo principalmente carreteras anchas, bien asfaltadas y rectas que conducen al sprint final en Umm al-Quwain.
- El viento y la arena ocasional podrían ser factores determinantes.