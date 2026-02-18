Isaac Del Toro enfrenta la Etapa 4 del UAE Tour este jueves 19 de febrero. Transmiten ESPN, Disney+ y Flobikes a las 3 horas.

Evento: UAE Tour

Fecha: Jueves 19 de febrero de 2026

Sede: Emiratos Árabes Unidos

Fase: Etapa 4

Transmisión: ESPN, Disney+ y Flobikes

Hora: 3 horas, tiempo del centro de México

Isaac del Toro en el UAE Tour (especial)

Isaac del Toro en UAE Tour 2026: Hora para ver al mexicano en la Etapa 4

A las 3 horas, tiempo del centro de México arranca la Etapa 4 del UAE Tour que corre el ciclista mexicano Isaac del Toro.

Isaac del Toro en UAE Tour 2026: Canal para ver al mexicano en la Etapa 4

Las plataformas ESPN, Disney+ y Flobikes transmiten la UAE Tour en la que compite Isaac del Toro.

Etapa 4 UAE Tour (@uaetour)

UAE Tour 2026: Recorrido y perfil de la Etapa 4

El UAE Tour continúa el jueves 19 de febrero con la Etapa 4, en la que Isaac del Toro buscará el liderato de la competencia árabe.

Isaac del Toro se ubica en el lugar 2 del UAE Tour, después de terminar la Etapa 3 en la posición 2.

La Etapa 4 del UAE Tour 2026 sumará 181 kilómetros a la prueba árabe desde la playa Qidfa de Fujairah hasta Umm al Quwain. Con Isaac del Toro en busca del liderato.