Isaac del Toro enfrenta la Etapa 6 del Tour de Francia 2026 este jueves 9 de julio a las 5 horas. Transmiten ESPN y Disney+.

Isaac del Toro se ubica en el octavo lugar general después de cinco etapas del Tour de Francia 2026.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 6

Fecha: Jueves 9 de julio

Horario: 5:00 horas

Sede: Pau a Gavarnie-Gèdre

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac Del Toro se mantiene en la pelea del Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 6 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro correrá a partir de las 5:00 horas la Etapa 6 del Tour de Francia 2026, el miércoles 8 de julio.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 6 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 6

Fecha: Jueves 9 de julio

Horario: 5:00 horas

Sede: Pau a Gavarnie-Gèdre

Transmisión: ESPN y Disney+

Perfil y recorrido de la Etapa 6 del Tour de Francia 2026

Perfil y recorrido de la Etapa 6 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 6 este jueves 9 de julio, en la que Isaac del Toro buscará mantenerse entre los primeros lugares.

La Etapa 6 del Tour de Francia 2026 tiene una espectacular recorrido de alta montaña de 186.2 kilómetros, que conecta a Pau con el estreno de Gavarnie-Gèdre.

Considerada la etapa reina y más selectiva de los Pirineos, inicia con un terreno accesible que se va endureciendo hasta dar paso al brutal final en los Pirineos.