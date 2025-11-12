Disney+ cambia su oferta, te decimos qué canales deportivos ya no estarán en los planes básicos.

La plataforma de streaming Disney+ realizará algunos ajustes a la sección de deportes que transmite.

Estos canales deportivos ya no estarán en los planes básicos de Disney+

Los canales deportivos en vivo ESPN y ESPN3 dejarán de estar disponibles en los planes básicos de Disney+:

Plan Disney+ Estándar con anuncios

Plan Disney+ Estándar

La medida será efectiva a partir del próximo jueves 11 de diciembre.

ESPN (Especial)

Para quienes busquen disfrutar de todos los eventos y señales deportivas, incluidas ESPN, ESPN2, ESPN3 y ESPN4, deberán contratar el plan Premium.

Los planes básicos ofrecerán acceso limitado a ciertos deportes que transmite Disney+.

El objetivo de la plataforma es atraer nuevos suscriptores a su plan Premium donde brindará la cobertura total de eventos deportivos.

¿Qué deportes pueden verse en Disney+?

Disney+ tiene una de las ofertas deportivas más completas que hay en streaming, ya que cuenta con:

Fútbol: Liga MX, Conmebol Libertadores y Sudamericana, UEFA Europa League, Serie A, Eredivise, Liga Profesional Argentina, Campeonato Uruguayo y AFC Champions League

Tenis: Torneos Grand Slam Open: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open, ATP y WTA.

Béisbol: MLB y Liga Mexicana

Básquetbol: NBA temporada regular y playoffs

Fútbol americano: NFL temporada regular y Red Zone

Deportes de combate: ESPN Knockout y World Boxing Super Series

Golf: Torneos Major: The Masters, PGA Championship, US Open, The Open Championship

Deporte motor: Moto GP y European Le Mans Series

Rugby: The Rugby Championship y el World Rugby Seven Series

Hockey: Temporada regular NHL

Ciclismo: Tour de Francia y Vuelta a España

Maratones

Polo

Surf

Vóleibol

Natación y saltos

Deportes hípicos

Triatlón: Serie Mundial de Triatlón

Handball europeo masculino y femenino

BWF Badminton Majors