Disney+ cambia su oferta, te decimos qué canales deportivos ya no estarán en los planes básicos.
La plataforma de streaming Disney+ realizará algunos ajustes a la sección de deportes que transmite.
Estos canales deportivos ya no estarán en los planes básicos de Disney+
Los canales deportivos en vivo ESPN y ESPN3 dejarán de estar disponibles en los planes básicos de Disney+:
- Plan Disney+ Estándar con anuncios
- Plan Disney+ Estándar
La medida será efectiva a partir del próximo jueves 11 de diciembre.
Para quienes busquen disfrutar de todos los eventos y señales deportivas, incluidas ESPN, ESPN2, ESPN3 y ESPN4, deberán contratar el plan Premium.
Los planes básicos ofrecerán acceso limitado a ciertos deportes que transmite Disney+.
El objetivo de la plataforma es atraer nuevos suscriptores a su plan Premium donde brindará la cobertura total de eventos deportivos.
¿Qué deportes pueden verse en Disney+?
Disney+ tiene una de las ofertas deportivas más completas que hay en streaming, ya que cuenta con:
- Fútbol: Liga MX, Conmebol Libertadores y Sudamericana, UEFA Europa League, Serie A, Eredivise, Liga Profesional Argentina, Campeonato Uruguayo y AFC Champions League
- Tenis: Torneos Grand Slam Open: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open, ATP y WTA.
- Béisbol: MLB y Liga Mexicana
- Básquetbol: NBA temporada regular y playoffs
- Fútbol americano: NFL temporada regular y Red Zone
- Deportes de combate: ESPN Knockout y World Boxing Super Series
- Golf: Torneos Major: The Masters, PGA Championship, US Open, The Open Championship
- Deporte motor: Moto GP y European Le Mans Series
- Rugby: The Rugby Championship y el World Rugby Seven Series
- Hockey: Temporada regular NHL
- Ciclismo: Tour de Francia y Vuelta a España
- Maratones
- Polo
- Surf
- Vóleibol
- Natación y saltos
- Deportes hípicos
- Triatlón: Serie Mundial de Triatlón
- Handball europeo masculino y femenino
- BWF Badminton Majors