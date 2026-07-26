Isaac del Toro volvió a hacer historia para el ciclismo mexicano al finalizar tercero en la clasificación general del Tour de Francia 2026 tras finalizar la competencia con la Etapa 21, firmando la mejor actuación de su carrera en la competencia más prestigiosa del ciclismo mundial.

Isaac del Toro completó tres semanas de intensa competencia con un rendimiento sobresaliente frente a la élite internacional, manteniéndose entre los protagonistas de la carrera y asegurando un lugar en el podio final.

Así quedó el podio del Tour de Francia 2026:

Tadej Pogačar (Eslovenia / UAE Team Emirates) Remco Evenepoel (Bélgica / Soudal Quick-Step) Isaac del Toro (México / UAE Team Emirates)

Isaac del Toro entró a la historia junto a Raúl Alcalá

Además del tercer lugar en la clasificación general, Isaac Del Toro conquistó el maillot blanco como el mejor ciclista joven del Tour de Francia 2026.

Con este logro, se convirtió en el segundo mexicano en obtener el título juvenil, igualando la histórica hazaña de Raúl Alcalá, quien consiguió ese reconocimiento en la edición de 1987.

Durante toda la competencia del Tour de Francia 2026 demostró consistencia en la montaña, inteligencia táctica y fortaleza física para mantenerse entre los mejores corredores del pelotón, superando a varios de los favoritos al título.

Isaac del Toro firma la mejor actuación de un mexicano en la historia del Tour de Francia. (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

México tiene una nueva estrella arriba de la bicicleta con Isaac del Toro

Con apenas unos años en la élite, Isaac del Toro sigue acumulando logros que ilusionan al deporte mexicano.

El tercer lugar en el Tour de Francia 2026 y la conquista del campeonato juvenil quedarán como dos de los capítulos más importantes en la historia del ciclismo nacional y como la confirmación de que México tiene una nueva estrella sobre la bicicleta.