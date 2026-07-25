Previo a la asamblea informativa en Cuautla, Morelos, Claudia Sheinbaum interrumpió el protocolo para dedicar un prolongado aplauso y un entusiasta “¡Felicidades!” al ciclista mexicano Isaac del Toro, tras su histórico debut en el Tour de Francia 2026.

La presidenta de México celebró que el joven bajacaliforniano de 22 años lograra subir al podio general y conquistar el maillot blanco como mejor corredor joven.

El gesto presidencial fue recibido como un reconocimiento al hito deportivo de Isaac del Toro que marca un antes y un después para México.

Tadej Pogacar e Isaac del Toro

Isaac del Toro, un hito histórico para el deporte nacional

Lo logrado por Isaac “El Torito” del Toro representa un cambio de paradigma para el ciclismo mexicano.

Al finalizar en tercer lugar de la clasificación general, Isaac Del Toro se convirtió en el primer mexicano en subir al podio de la competencia de ciclismo más prestigiosa y exigente del mundo.

Con este resultado, supera la histórica marca de Raúl Alcalá, quien obtuvo el octavo lugar en las ediciones de 1989 y 1990.

Además de su tercer puesto global, Isaac Del Toro se consagró como el mejor corredor joven (menor de 25 años) al ganar el maillot blanco, superando a competidores de élite como Paul Seixas y Lenny Martínez.

El camino de Isaac del Toro al podio en París

El debut del ciclista mexicano en la “Grande Boucle” fue calificado como excepcional.

A lo largo de 21 etapas y 3,320 kilómetros de recorrido, Isaac Del Toro enfrentó un desnivel positivo acumulado de más de 50,000 metros, incluyendo siete etapas de alta montaña.

A pesar de ser su primera participación, el joven ciclista demostró una disciplina táctica impecable al desempeñarse como gregario de su líder de equipo, Tadej Pogačar.

Tadej Pogačar, quien se perfila como el campeón de esta edición, acompañó a Isaac Del Toro hasta la meta en la Etapa 20, sellando una labor de equipo memorable que permitió al mexicano asegurar su lugar en el podio antes de la etapa final en los Campos Elíseos.

Isaac del Toro, símbolo del México del futuro

Para diversos analistas, el éxito de Isaac Del Toro no es solo un logro deportivo, sino un reflejo de una nueva generación de mexicanos audaces y disciplinados que compiten sin complejos ante los gigantes mundiales.

Su victoria coincide con una etapa de transformaciones en México, siendo visto desde Palacio Nacional como un acto de justicia deportiva y confianza en la juventud mexicana.

Con apenas 22 años, el futuro de Isaac del Toro luce prometedor, posicionándose como un serio contendiente para ganar el Tour de Francia en los próximos años.