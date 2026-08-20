Isaac del Toro soportó el asedio de sus rivales en la Etapa 1 del Tour de Alemania 2026, para cruzar la meta en segundo lugar, aunque perdió el liderato de la carrera ante Louis Barre.

Con un tiempo de 5.15, 25 segundos, Isaac del Toro superó a sus rivales para terminar en segundo lugar de la Etapa 1 del Tour de Alemania 2026.

El ciclista mexicano está a 9 segundos del nuevo líder del Tour de Alemania 2026, pero se mantiene como favorito para subir a lo más alto del podio.

Isaac del Toro se mantiene como líder en puntos y en la clasificación juvenil.

Isaac del Toro se mantiene en la pelea por el podio del Tour de Alemania 2026

Isaac del Toro se mantiene en la pela por el podio del Tour de Alemania 2026

Isaac del Toro enfrentó la Etapa 2 del Tour de Alemania 2026 con gran actitud, pero en esta ocasión sus compañeros de equipo no lo respaldaron como esperaba.

Pese a lo complicado de la Etapa 1, Isaac del Toro sabe que en las jornadas de montana podrá conseguir la ventaja necesaria para ganar el Tour de Alemania 2026.

¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro en el Tour de Alemania 2026?

Después de la Etapa 1 del Tour de Alemania 2026, Isaac del Toro defenderá seguirá compitiendo en la Etapa 2 el viernes 21 de agosto.

La Etapa 2 del Tour de Alemania 2026 presenta un trayecto ideal para rodadores y velocistas.

El recorrido es de Schwäbisch Hall hasta Offenbach an der Queich con una distancia total de 197 kilómetros sobre terreno principalmente llano.