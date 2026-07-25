Isaac del Toro aseguró en la Etapa 20 del Tour de Francia 2026 el tercer lugar en la clasificación general, y la jornada de este domingo será de trámite para culminar su camino al podio.

El camino al podio de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026, inicio con un sexto lugar en la Etapa 1 y fue redondeado con la quinta posición en la penúltima jornada de la carrera.

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 (ITZEL ESPINOSA)

Así fue el camino al podio de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026

Desde la primera semana de competencia, Isaac del Toro demostró que tenía la preparación suficiente para pelear por el podio en el Tour de Francia 2026.

Así quedó en las primeras etapas Isaac del Toro:

Etapa 1: Sexto lugar general en la contrarreloj por equipos

Etapa 2: Primer lugar como ganador de la etapa entre Tarragona y Barcelona

Etapa 3: Noveno lugar, a 4 segundos de Tadej Pogacar

Etapa 4: Lugar 34 a 12:59 de Mads Pedersen

Etapa 5: Lugar en el pelotón principal transición hacia Pau

Etapa 6: Tercer lugar en la jornada alpina cruzando el Col du Tourmalet

Etapa 7: Lugar en el pelotón principal

Etapa 8: Lugar 46 manteniendo el liderato de los jóvenes

Etapa 9: Lugar 13 en la llegada a Ussel

La segunda semana del Tour de Francia 2026 definió el futuro de Isaac del Toro en la competencia.

Etapa 10: Lugar de protección

Etapa 11: Lugar en el pelotón principal

Etapa 12: Lugar 58 en el circuito Magny-Cours

Etapa 13: Lugar de control en la llegada a Belfort

Etapa 14: Lugar 2 escoltando a su líder Tadej Pogacar

Etapa 15: Lugar 3 con remontada tras levantarse de una caída colectiva

El tramo final al podio de Isaac del Toro llegó en la tercera semana del Tour de Francia enfrentando la montaña con solidez.

Etapa 16: Lugar 5 consolidando su regularidad en la alta montaña

Etapa 17: Lugar 52 tras quedar rezagado y ser esperado por Pogacar.

Etapa 18: Lugar 17 a 4:35 del ganador de la jornada

Etapa 19: Lugar 7 en la mítica cima del Alpe d’Huez

Etapa 20: Lugar 5 para asegurar el tercer lugar general

Etapa 21: Jornada de trámite el domingo 25 de julio con trazo recortado

Las claves del éxito de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026

Isaac del Toro soportó la presión en las últimas etapas del Tour de Francia 2026, para dejar atrás a Paul Seixas, su principal rival tanto para subir al podio como para ganar la clasificación de jóvenes.

Tras la Etapa 20 del Tour de Francia 2026, el mexicano aumentó su ventaja sobre Seixas en más de 2 minutos en la general y en la juvenil.

Tadej Pogacar, virtual ganador del Tour de Francia 2026 fue un apoyo fundamental para Del Toro, y muestra de ello es que llegaron abrazados en el quinto lugar de la Etapa 20.

Así, Isaac del Toro ha firmado una participación histórica en el Tour de Francia 2026, destacando con victorias de etapa y podios parciales que lo llevaron a la tercera posición general.