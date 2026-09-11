Cruz Azul vs Pumas en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 11 de septiembre a las 19 horas por ViX y YouTube.
- Partido: Cruz Azul vs Pumas
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Unidad Deportiva Centenario
- Transmisión: ViX y YouTube
En el partido de la Jornada 7, Cruz Azul busca mejorar su quinto lugar en el Grupo A de la Liga Femenil BBVA; mientras que Pumas quiere acercarse a los líderes del Grupo B.
Cruz Azul vs Pumas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA?
El viernes 11 de septiembre de 2026 inicia la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA con el partido Cruz Azul vs Pumas.
Cruz Azul vs Pumas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA?
El partido Cruz Azul vs Pumas podrá verse a través de la señal de ViX y YouTube.
- Partido: Cruz Azul vs Pumas
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Unidad Deportiva Centenario
- Transmisión: ViX y YouTube