Isaac del Toro terminó un debut histórico en el Tour de Francia 2026 al ser el tercer lugar general, y además se consagró como el mejor corredor joven de la competencia.

Con el maillot blanco en su poder, Isaac del Toro atacó la definitiva Etapa 20 del Tour de Francia 2026 para defender su lugar de privilegio en la carrera.

Isaac del Toro Paul Seixas Lenny Martínez

Isaac del Toro se consolidó en el Tour de Francia 2026

Isaac del Toro, con apena 22 años, demostró madurez y resistencia frente a la élite mundial para consolidarse como uno de los mejores ciclistas del momento en el Tour de Francia 2026.

Del Toro se apoderó en las últimas etapas del Tour de Francia 2026 del codiciado maillot blanco para no soltarlo más, consolidándose como el mejor corredor menor de 25 años.

Isaac del Toro terminó como el mejor corredor joven del Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Así ganó Isaac del Toro la clasificación de los jóvenes en el Tour de Francia 2026

Isaac del Toro llegó a la Etapa 20 del Tour de Francia con ventaja de 24 segundos sobre Paul Seixas, en la clasificación de los jóvenes.

Sin embargo, en la etapa definitiva del Tour de Francia, Paul Seixas no soportó el ritmo de Isaac del Toro, quien respaldado por Tadej Pocagar terminó con gran ventaja en la clasificación de los jóvenes.