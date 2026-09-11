Con el viernes botanero inicia hoy 11 de septiembre la Jornada 8 del Apertura 2026 de Liga MX. Son tres los partidos programados a través de ESPN, Canal 7 y FOX One desde las 19 horas.

Necaxa vs Puebla, Atlante vs Pachuca y Tijuana vs Querétaro son los partidos del viernes botanero en la Jornada 8.

Partidos en el viernes botanero de la Jornada 8 de Liga MX:

  • Necaxa vs Puebla | 19 horas | FOX One
  • Atlante vs Pachuca | 21 horas | ESPN, Disney y Canal 7
  • Tijuana vs Querétaro | 21 horas | FOX One

Necaxa vs Puebla: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 11 de septiembre

Necaxa recibe a Puebla en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 11 de septiembre, partido que se jugará a las 19 horas.

La plataforma de FOX One transmitirá el partido.

  • Partido: Necaxa vs Puebla
  • Fase: Jornada 8 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Victoria
  • Transmisión: FOX One
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Atlante vs Pachuca: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 11 de septiembre

Atlante regresa a su cancha para recibir al Puebla en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 11 de septiembre, partido que se jugará a las 21 horas.

Las plataformas de ESPN, Disney y Canal 7 transmitirán el partido.

  • Partido: Atlante vs Pachuca
  • Fase: Jornada 8 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: ESPN, Disney y Canal 7
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Tijuana vs Querétaro: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 11 de septiembre

Tijuana vs Querétaro cierran el viernes botanero de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX, partido que se jugará el 11 de septiembre a las 21 horas.

Las plataformas de ESPN, Disney y Canal 7 transmitirán el partido.

  • Partido: Tijuana vs Querétaro
  • Fase: Jornada 8 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Caliente
  • Transmisión: FOX One
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