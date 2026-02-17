Ivar Sisniega es un exatleta olímpico y directivo deportivo mexicano que actualmente se desempeña como presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Conoce más acerca de su vida y carrera profesional.

¿Quién es Ivar Sisniega?

Ivar Sisniega Campbell es un exdeportista y dirigente mexicano. Fue atleta olímpico en la disciplina de pentatlón moderno y posteriormente desarrolló una carrera en la administración deportiva. Actualmente es presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), cargo que asumió en 2023.

Antes de llegar a la FMF, ocupó distintos puestos en organismos deportivos nacionales e internacionales, consolidándose como una figura relevante en la gestión del deporte en México.

¿Qué edad tiene Ivar Sisniega?

Ivar Sisniega nació el 29 de mayo de 1958 en Kenosha, Wisconsin, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 67 años.

¿Ivar Sisniega tiene esposa?

Ivar Sisniega está casado con Sayda; sin embargo, se desconocen más detalles sobre su vida privada.

¿Qué signo zodiacal es Ivar Sisniega?

Al haber nacido el 29 de mayo, Ivar Sisniega es Géminis, signo que se caracteriza por ser creativo, adaptable y responsable.

¿Ivar Sisniega tiene hijos?

Sí, Ivar Sisniega tiene al menos un hijo: Pablo Sisniega, quien es un futbolista que se desempeña como portero en el San Diego FC.

¿Qué estudió Ivar Sisniega?

Ivar Sisniega tiene una licenciatura en Economía por la Universidad de Stanford y cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Arizona.

¿En qué ha trabajado Ivar Sisniega?

La trayectoria de Ivar Sisniega abarca desde el ámbito deportivo hasta la administración de organismos internacionales, destacando: