El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan suspendió este viernes 11 de septiembre las actividades académicas y administrativas presenciales a partir de las 11:00 horas.

“Como medida de prevención, el día de hoy se suspenden las actividades académicas y administrativas presenciales a partir de las 11:00 horas. Agradecemos su comprensión y les exhortamos a mantenerse informados a través de los canales de comunicación institucionales.” Dirección de CCH Naucalpan

A través de un comunicado dirigido a la comunidad del plantel, la Dirección del CCH Naucalpan informó que la medida fue tomada “como prevención”, sin precisar cuál es la situación que motivó la suspensión.

CCH Naucalpan pide mantenerse atentos a canales oficiales

CCH Naucalpan suspendió clases como medida preventiva este 11 de septiembre y pidió a estudiantes, docentes y personal administrativo mantenerse informados mediante los canales de comunicación institucionales; también agradeció la comprensión ante la decisión.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que la suspensión de clases en el CCH Naucalpan esté relacionada con la presencia de grupos porriles.

CCH Naucalpan suspende clases este 11 de septiembre como medida preventiva (CCH Naucalpan)

La medida ocurre el mismo día en que circulan versiones entre grupos de alumnos de CCH Naucalpan sobre una posible “quema del burro”, una actividad relacionada con la rivalidad deportiva entre la UNAM y el IPN.

Sin embargo, estas versiones sobre porros en CCH Naucalpan tampoco han sido confirmadas por las autoridades universitarias.

El anuncio de la suspensión de clases en CCH Naucalpan se da después de que el CCH Vallejo también suspendiera actividades este viernes, aunque en ese caso la Dirección del plantel señaló oficialmente una falla en el sistema hidroneumático.

Comunicado del CCH Vallejo ante la suspensión de clases (@CCHVallejo_Ofi / X)

No obstante, la suspensión en CCH Vallejo ocurrió además después de que se reportara la presencia de integrantes de un grupo porril en las inmediaciones del plantel.

Por ahora, el CCH Naucalpan únicamente ha señalado que la suspensión presencial es una medida de prevención, por lo que se espera que las autoridades proporcionen más información a través de sus canales oficiales.