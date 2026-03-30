Irak vs Bolivia se enfrentan en la final del repechaje para el Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo sudamericano 2-0. Conoce las posibles alineaciones del partido del martes 31 de marzo.
Irak vs Bolivia: Pronóstico del repechaje para el Mundial 2026
El pronóstico del partido Irak vs Bolivia es 2-0 a favor de los sudamericanos en el repechaje del Mundial 2026.
- Pronóstico: Irak 0-2 Bolivia
Irak vs Bolivia: Posibles alineaciones del partido de repechaje en Monterrey
Estas son las posibles alineaciones del Irak vs Bolivia, final del repechaje para el Mundial 2026.
Irak
- Portero: Ahmed Basil
- Defensas: Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski
- Mediocampistas: Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn
- Delantero: Aymen Hussein
Bolivia
- Portero: Guillermo Viscarra
- Defensores: Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández
- Mediocampistas: Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson Matheus
- Delanteros: Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Enzo Monteiro
Irak vs Bolivia: A qué hora y dónde ver el repechaje del Mundial 2026
Irak vs Bolivia se enfrentan en el Estadio BBVA de Monterrey en la final de su repechaje para el Mundial 2026. Transmite ViX.
- Partido: Irak vs Bolivia
- Fase: Final repechaje Mundial 2026
- Fecha: Martes 31 de marzo del 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA de Monterrey
- Transmisión: VIX
¿Cómo llegaron Irak vs Bolivia a la final del repechaje del Mundial 2026?
Cuarenta años después de su única participación en la Copa Mundial en México 1986, Irak espera que ese país vuelva a ser el escenario de un momento histórico para su futbol.
- Los Leones de Mesopotamia superaron la quinta ronda de clasificación de la AFC con una dramática victoria por 3-2 en el global ante los Emiratos Árabes Unidos, lo que les valió el pase al repechaje.
Bolivia consiguió el pase a la final del repechaje venciendo a Surinam en la semifinal, luego de remontar el marcador para ganar 2-1 al equipo de la Concacaf.
- Bolivia persigue un sueño mundialista que lleva muchos años gestándose, ya que Estados Unidos 1994 sigue siendo la última vez que los sudamericanos participaron en el torneo global.