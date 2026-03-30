Irak vs Bolivia se enfrentan en la final del repechaje para el Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo sudamericano 2-0. Conoce las posibles alineaciones del partido del martes 31 de marzo.

Irak vs Bolivia: Pronóstico del repechaje para el Mundial 2026

El pronóstico del partido Irak vs Bolivia es 2-0 a favor de los sudamericanos en el repechaje del Mundial 2026.

  • Pronóstico: Irak 0-2 Bolivia

Irak vs Bolivia: Posibles alineaciones del partido de repechaje en Monterrey

Estas son las posibles alineaciones del Irak vs Bolivia, final del repechaje para el Mundial 2026.

Irak

  • Portero: Ahmed Basil
  • Defensas: Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski
  • Mediocampistas: Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn
  • Delantero: Aymen Hussein

Bolivia

  • Portero: Guillermo Viscarra
  • Defensores: Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández
  • Mediocampistas: Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson Matheus
  • Delanteros: Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Enzo Monteiro

Irak vs Bolivia: A qué hora y dónde ver el repechaje del Mundial 2026

Irak vs Bolivia se enfrentan en el Estadio BBVA de Monterrey en la final de su repechaje para el Mundial 2026. Transmite ViX.

  • Partido: Irak vs Bolivia
  • Fase: Final repechaje Mundial 2026
  • Fecha: Martes 31 de marzo del 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio BBVA de Monterrey
  • Transmisión: VIX
Irak vs Bolivia: Hora y canal para ver el repechaje del Mundial 2026.
Irak vs Bolivia por el pase al Mundial 2026 (Fernando Llano / AP)

¿Cómo llegaron Irak vs Bolivia a la final del repechaje del Mundial 2026?

Cuarenta años después de su única participación en la Copa Mundial en México 1986, Irak espera que ese país vuelva a ser el escenario de un momento histórico para su futbol.

  • Los Leones de Mesopotamia superaron la quinta ronda de clasificación de la AFC con una dramática victoria por 3-2 en el global ante los Emiratos Árabes Unidos, lo que les valió el pase al repechaje.

Bolivia consiguió el pase a la final del repechaje venciendo a Surinam en la semifinal, luego de remontar el marcador para ganar 2-1 al equipo de la Concacaf.

  • Bolivia persigue un sueño mundialista que lleva muchos años gestándose, ya que Estados Unidos 1994 sigue siendo la última vez que los sudamericanos participaron en el torneo global.