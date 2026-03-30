Irak vs Bolivia se enfrentan en la final del repechaje para el Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo sudamericano 2-0. Conoce las posibles alineaciones del partido del martes 31 de marzo.

Irak vs Bolivia: Pronóstico del repechaje para el Mundial 2026

El pronóstico del partido Irak vs Bolivia es 2-0 a favor de los sudamericanos en el repechaje del Mundial 2026.

Pronóstico: Irak 0-2 Bolivia

Irak vs Bolivia: Posibles alineaciones del partido de repechaje en Monterrey

Estas son las posibles alineaciones del Irak vs Bolivia, final del repechaje para el Mundial 2026.

Irak

Portero: Ahmed Basil

Defensas: Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski

Mediocampistas: Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn

Delantero: Aymen Hussein

Bolivia

Portero: Guillermo Viscarra

Defensores: Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández

Mediocampistas: Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson Matheus

Delanteros: Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Enzo Monteiro

Irak vs Bolivia: A qué hora y dónde ver el repechaje del Mundial 2026

Irak vs Bolivia se enfrentan en el Estadio BBVA de Monterrey en la final de su repechaje para el Mundial 2026. Transmite ViX.

Partido: Irak vs Bolivia

Fase: Final repechaje Mundial 2026

Fecha: Martes 31 de marzo del 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA de Monterrey

Transmisión: VIX

Irak vs Bolivia por el pase al Mundial 2026 (Fernando Llano / AP)

¿Cómo llegaron Irak vs Bolivia a la final del repechaje del Mundial 2026?

Cuarenta años después de su única participación en la Copa Mundial en México 1986, Irak espera que ese país vuelva a ser el escenario de un momento histórico para su futbol.

Los Leones de Mesopotamia superaron la quinta ronda de clasificación de la AFC con una dramática victoria por 3-2 en el global ante los Emiratos Árabes Unidos, lo que les valió el pase al repechaje.

Bolivia consiguió el pase a la final del repechaje venciendo a Surinam en la semifinal, luego de remontar el marcador para ganar 2-1 al equipo de la Concacaf.