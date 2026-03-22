La Selección de Irak ya se encuentra lista para disputar el repechaje del Mundial 2026 en México, específicamente en Monterrey, en el Estadio BBVA.

Y es que pese a los conflictos que se viven en Medio Oriente, la Selección de Irak pudo realizar todos sus trámites de visado, por lo que anunciaron que este 21 de marzo se encontrarán en Monterrey para jugar el repechaje mundialista.

“Nuestra selección nacional viajará mañana a Monterrey, México, en un avión privado desde Amán, mientras que nuestro cuerpo técnico llegará a México el lunes por la mañana, seguido de nuestros jugadores que militan en Europa una vez que hayan finalizado sus compromisos con sus clubes”, comunicó la selección iraquí.

¿Qué partido del repechaje del Mundial 2026 jugará Irak?

En México, se jugarán cuatro partidos del repechaje para el Mundial 2026 y se distribuirán en dos sedes, las cuáles son: Guadalajara y Monterrey, mismas en las que en alguna de ellas jugará la Selección de Irak.

En Monterrey, se disputará el Bolivia contra Surinam el 26 de marzo a las 17 horas. El que salga victorioso de ese encuentro se jugará el boleto del Mundial 2026 contra Irak el 31 de marzo a las 21 horas, tiempo del centro de México.

Para Guadalajara, el partido inicial será el de Nueva Caledonia contra Jamaica, programado para el 26 de marzo a las 20 horas. El ganador se jugará el boleto a la Copa Mundial de la FIFA ante República del Congo el 31 de marzo a las 15 horas, tiempo del centro de México.

México será sede de los partidos de repechaje para la Copa del Mundo 2026. (Gustavo Valdez / Mexsport)

Cuerpo técnico de Irak y jugadores llegarán en grupos distintos

La Selección de Irak que buscará su boleto al Mundial 2026 llegará a Monterrey en tres grupos distintos.

En el primero grupo, viajaron los jugadores que se encontraban en Irak, el cuerpo técnico viajará mañana domingo, mientras que el resto de los futbolistas se incorporará a México en los próximos días, una vez que finalicen su participación con sus clubes europeos.