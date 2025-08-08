El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, y las distintas sedes de México ya se preparan para recibir la máxima justa del futbol pero Guadalajara recibirá un evento previo.

A 307 días para la inauguración del Mundial 2026 los preparativos están a tope en las sedes de nuestro país y en Guadalajara está por confirmarse un nuevo partido.

Hasta ahora el estadio de Chivas tiene confirmados cuatro juegos oficiales de la justa mundialista pero ahora está cerca de que le sume uno para el repechaje.

¿Guadalajara también? Revelan si estadio de Chivas también recibirá partido de repechaje para el Mundial 2026

Hay que recordar que el Mundial 2026 se llevará a cabo en tres países distintos y será el primero con 48 selecciones, por lo que la FIFA no quiere que haya errores en la organización.

Así que para revisar los detalles de la fiesta futbolera la FIFA otorgará dos partidos de repechaje a Guadalajara, de acuerdo con información de Mediotiempo.

La idea de la FIFA sería que tanto Monterrey como Guadalajara alberguen dos partidos de repechaje mismos que determinarán a los últimos invitados al torneo.

¿Cuándo se llevarán a cabo los partidos de repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara?

Según información de la fuente antes mencionada los partidos de repechaje se jugarán en la última fecha FIFA previa al Mundial 2026 es decir en marzo de ese mismo año.

Con estos partidos se revisarán los detalles de las sedes en cuanto a logística, organización y seguridad previo a los partidos oficiales del Mundial 2026 en ambos estadios.

En el caso del Estadio Azteca éste no recibirá partidos del repechaje ya que será sede de un encuentro de la Selección Mexicana ante una potencia mundial en esas mismas fechas.