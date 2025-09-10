La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ha comenzado y ya hay algunos países clasificados para el torneo, sin embargo, otros tendrán que jugar el repechaje para conseguir su boleto.

El repechaje representa la última oportunidad para que seis selecciones nacionales puedan obtener su boleto al Mundial 2026 y sean parte del torneo más importante del futbol.

Es por ello que aquí te explicamos cómo funciona el formato de la antesala a la Copa del Mundo y los equipos que ya han logrado entrar a esta etapa decisiva.

Repechaje Mundial 2026: ¿Cuál es el formato?

El repechaje rumbo al Mundial 2026 tendrá un formato particular en el que seis selecciones buscarán los últimos dos boletos disponibles para la Copa del Mundo.

Las selecciones que estarán en el repechaje del Mundial 2026 provendrán de distintas confederaciones: una selección de Sudamérica, una de África, una de Asia, una de Oceanía y dos de Concacaf.

El sistema está diseñado para que los dos mejores en el ranking FIFA tengan la ventaja de esperar directamente en la fase final de su respectiva llave.

Los otros cuatro deberán enfrentarse en un partido previo, y el ganador de cada grupo conseguirá su lugar en la Copa del Mundo.

La competencia se llevará a cabo en territorio mexicano entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, con Monterrey y Guadalajara como las posibles sedes de esta fase.

Cada sede albergará los encuentros de uno de los dos grupos en que se dividirán los equipos, con llaves conformadas por tres selecciones cada una.

🏆 Clasificados a la Copa Mundial #WeAre26 🇲🇽🇺🇸🇨🇦 (18/48)



➤ Host: México, USA y Canadá

➤ 18 clasificados

➤ Bolivia y Nueva Caledonia aseguran el repechaje Intercontinental.

🇲🇽 Monterrey y Guadalajara serán las sedes en marzo 2026. pic.twitter.com/2UTbX5qszo — NOW Sports (@Now_deportes) September 10, 2025

¿Qué equipos jugarán el repechaje del Mundial 2026?

Seis selecciones nacionales participarán en el repechaje del Mundial 2026, sin embargo, hasta el momento solo dos se han clasificado a esta etapa.

Bolivia, selección de la Conmebol, ocupará la única plaza destinada para Sudamérica en el repechaje para el Mundial 2026.

La segunda selección que ya tiene su lugar asegurado en el repechaje es Nueva Caledonia, representado a Oceanía.

Las cuatro plazas restantes aún no tienen dueños, por lo que los siguientes duelos de las eliminatorias serán cruciales para colarse a la Copa del Mundo.