Un ciudadano de Irak fue detenido tras ingresar de manera indebida a la cancha del Estadio BBVA durante el partido en que su selección venció 2-1 a Bolivia y aseguró su pase al Mundial 2026.

La policía de Guadalupe informó que el ingreso al terreno de juego constituye una falta administrativa, por lo que el hombre, junto con dos personas más, fue remitido a un juez cívico.

La sanción al aficionado de Irak podría consistir en una multa económica o un arresto administrativo.

Iraquí comete falta administrativa; fue detenido

Haber ingresado a la cancha del estadio BBVA se considera una falta administrativa.

En un video difundido por medios de comunicación se observa que se le explica que haber brincado una valla de seguridad al interior de la cancha es la falta administrativa que cometió.

Esta es la sanción que debió enfrentar el iraquí detenido

Un policía local le explicó en inglés que pasaría a una audiencia con un juez cívico para determinar una sanción económica o un arresto administrativo.

Al momento se desconoce cuál fue el castigo para el ciudadano que festejaba el pase de Irak al Mundial 2026.

Le señalaron que tenía derecho a un intérprete, que en ese caso sería el propio policía y también que tenía derecho a notificar a un familiar.

En medios de comunicación también circuló la fotografía del hombre siendo retirado del estadio tras su festejo en una zona prohibida y sin camiseta.

La policía de Guadalupe dijo que en todo momento se buscó garantizar el orden público y la seguridad de los asistentes.