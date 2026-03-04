Irak es uno de los países que jugarán el repechaje internacional en busca de un boleto para el Mundial 2026, pero enfrenta problemas para viajar a México donde se jugarán los partidos.

Debido al conflicto armado en Medio Oriente, los seleccionados de Irak no han podido obtener visas para viajar al torneo de repechaje en México, y el técnico del equipo está varado en los Emiratos Árabes Unidos.

Se complica el viaje de Irak a México para jugar el repechaje del Mundial 2026

Debido a los cierres del espacio aéreo provocados por el conflicto armado en Medio Oriente, el entrenador de Irak, Graham Arnold, no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos, informó la federación iraquí de futbol.

En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la federación iraquí señaló que varias embajadas permanecen cerradas, lo que impide obtener visas de entrada a México para jugar el repechaje del Mundial 2026.

Comunicado federación de Irak (Especial)

Irak debe jugar el repechaje del Mundial 2026 en México

Irak tiene programado jugar contra Bolivia o Surinam en la ciudad de Monterrey, el 31 de marzo en el repechaje del Mundial 2026.

La federación de Irak ya informó a la FIFA los problemas que enfrenta para realizar los trámites para viajar a México, a la espera de que puede recibir el apoyo para solucionarlos.