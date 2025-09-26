Fati Vázquez, influencer de 30 años, rompió el silencio sobre su relación pasada con Lamine Yamal y habló abiertamente sobre lo que piensa de su vínculo con Nicki Nicole.

En el podcast En todas las salsas, aseguró que Lamine Yamal “no es tan humilde” y cuestionó la influencia de su entorno: “Conocí a su círculo más cercano y, por la forma en que lo orientan, no creo que esté bien asesorado ni tomando las decisiones correctas”.

“Pau Cubarsí tiene la misma edad que Lamine Yamal. Cuando cumplieron 18, como se podía ver en las fotos, Lamine Yamal hizo una fiesta enorme, mientras que Pau Cubarsí solo lo celebró con un pastel en casa… ¿Me entiendes?”, explicó la influencer.

Influencer de 30 años habla sobre la relación de Lamine Yamal y Nicki Nicole

Fati Vázquez, influencer de 30 años, se refirió a la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole, dejando dudas sobre la autenticidad del vínculo.

En declaraciones recientes, señaló: “No creo que haya amor verdadero en la relación de Lamine con Nicki Nicole. Creo que él está muy enamorado de ella, pero ella no de él”.

La influencer agregó que la motivación de Nicki Nicole podría estar más ligada a intereses personales que a sentimientos románticos: “Creo que está ahí porque puede beneficiarla”, afirmó.

Al ser cuestionada sobre si la actual relación del futbolista del FC Barcelona podría usarse para limpiar su imagen, Fati lo descartó por completo: “Creo que ha aprovechado. Soy Lamine Yamal y voy a estar con la que me dé la gana, me apetece que sea una cantante famosa”.

Lamine Yamal estuvo con otra chica un día antes de salir con Fati Vázquez

Fati Vázquez ofreció detalles sobre la vida personal de Lamine Yamal, revelando que el joven futbolista estuvo con otra chica justo antes de salir con ella.

“Antes de salir conmigo, Lamine Yamal había salido con otra chica el día anterior. Me di cuenta por unas fotos que publiqué, y esa chica me llamó y me dijo: ‘¿Estuviste con Lamine? Yo me fui un día antes de que llegaras tú’”, comentó la influencer.

La explicación de Vázquez no se limitó a esa anécdota, sino que también señaló la manera en que se organiza la vida sentimental de Yamal.

“El agente de Lamine le lleva un calendario, organizándole los días con las chicas con las que sale. Lamine tiene un calendario de chicas”, añadió