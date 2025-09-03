Los rumores sobre la posible ruptura entre Nicki Nicole y Lamine Yamal han tomado más fuerza, pues ahora se habla de que la cantante argentina dejó al futbolista del FC Barcelona por una joya del Real Madrid.

Pese a que Lamine Yamal y Nicki Nicole compartieron fotos en sus historias de Instagram y en varias ocasiones se les vio juntos, parece que la relación de la pareja se rompió y solo duró dos semanas.

Y es que en las últimas horas se reveló que Nicki Nicole estaría involucrada con una joya del Real Madrid, razón por la que posiblemente dejó a Lamine Yamal.

Nicki Nicole dejó a Lamine Yamal por joya del Real Madrid? Todos los detalles sobre la ruptura del momento

Los rumores sobre la posible ruptura iniciaron porque Lamine Yamal borró la publicación que tenía junto a Nicki Nicole, lo que despertó la sospecha de que ambos se distanciaron para siempre.

Ahora, se habla de que habría una tercera persona involucrada en la relación de Lamine Yamal y Nicki Nicole, lo que desencadenaría la ruptura entre la cantante y el futbolista del FC Barcelona.

Usuarios en redes sociales han vinculado a la argentina con Franco Mastantuono, futbolista que recientemente se incorporó al Real Madrid, sin embargo, no se ha confirmado la veracidad de los hechos.

¿Qué opina el papá de Lamine Yamal sobre su presunta relación con Nicki Nicole?

Sobre la presunta relación que existe entre Lamine Yamal y Nicki Nicole, el papá del jugador del FC Barcelona, Mounir Nasraoui, minimizó los rumores de la pareja.

“Son cosas de chicos. No sé quién es ella, no conozco ni su cara, no sé si están saliendo o no”, respondió con frialdad”.

Incluso, el papá de Lamine Yamal dijo no conocer a la cantante argentina: “Yo escucho música urbana de Estados Unidos. No sé quién es, porque no me interesa meterme en esas cuestiones. Solo intervendría si pasara algo grave. Si no, que haga su vida. Pero un poco de privacidad merecen también. Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo”.