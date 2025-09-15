La pareja del momento no deja de dar de que hablar. Y es que desde que se confirmó la relación de Lamine Yamal con la cantante argentina Nicki Nicole, las imágenes de ambos han inundado las redes sociales y esta vez, una foto en particular dejó en evidencia lo formal de su noviazgo e incluso, generó insinuaciones sobre si ella en realidad tomó en serio a Peso Pluma.

Y es que, en su cuenta de Instagram, Lamine Yamal publicó una historia en donde se ve a Nicki Nicole mientras come con su hermano menor, lo que generó diferentes reacciones de los usuarios e incluso, uno de ellos aseguró que, en su momento, la artista no quería ser vista con Peso Pluma a diferencia de lo que sucede hoy con el futbolista de Barcelona.

“A Peso Pluma lo escondía y le daba pena estar con él en público al principio de su relación y con Lamine Yamal hasta tiene fotos con el hermanito haciendo manualidades”, publicó un usuario desde su cuenta de X para dar muestra de la percepción de la gente sobre esta relación.

Nicki Nicole confirmó relación con Lamine Yamal

Es importante recordar que hace unos días fue la propia Niki Nicole quien confirmó la relación que sostiene con Lamine Yamal, esto después de que en redes sociales surgieran versiones de un supuesto rompimiento, cosa que no fue cierta y queda de manifiesto con las más recientes imágenes de ambos.

“Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con el cariño de la gente y les quiero agradecer a todos. Estoy muy enamorada y muy feliz”, dijo Nicki Nicole al ser cuestionada sobre su situación sentimental y la relación que sostiene con Lamine Yamal, el principal referente en la actualidad de FC Barcelona.

Después de eso, las fotografías de ambos se volvieron más recurrentes, lo que terminó con todos los rumores y especulaciones relacionados con el estado del noviazgo entre una de las actuales estrellas del futbol mundial con la reconocida cantante del género urbano.

¿Por qué estaba Nicki Nicole con el hermano de Lamine Yamal?

La razón por la cual Nicki Nicole estaba con el hermano de Lamine Yamal fue porque festejaron el cumpleaños Keyne, quien cumplió tres de edad. Las imágenes del festejo fueron publicadas en diferentes plataformas de redes sociales y fue ahí donde apareció Nicki Nicole.

Keyne Yamal, cuñado de Nicki Nicole, ya había llamado la atención anteriormente con fotos suyas durante festejos de títulos de Barcelona ya en el terreno de juego, ya sea él solo o junto con Lamine Yamal, figura en esos logros culés.

De tal forma, nuevamente Nicki Nicole y Lamine Yamal dieron de que hablar con su relación y la argentina se más compenetrada con el jugador y su familia.